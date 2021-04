Werk en vrije tijd komen samen in MELT op Strijp-T in Eindhoven: ‘Sst, ik probeer te slapen’

Gezochte relschop­per duikt na maanden pas op: ‘Zijn broer was neergescho­ten in Afghanis­tan’

17 april EINDHOVEN - Een van de prominente avondklokrelschoppers in Eindhoven waar de politie al maanden naar op zoek was, zat al die tijd in Afghanistan. Niet om onder te duiken, maar omdat zijn broer was neergeschoten. „Dat nieuws had hij de dag voor de rellen te horen gekregen.”