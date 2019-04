Werkervaringsplekken bij Breen Services ‘Eindelijk een plek met toekomst’

‘Goed overleg’ over bouwplan Burgland in Eindhoven

11:12 EINDHOVEN - Omwonenden, gemeentebestuur en projectontwikkelaar Burgland zijn in inmiddels goed overleg met elkaar over het bouwplan aan de Willemstraat in Eindhoven. ,,We zitten met elkaar aan tafel, en dat alleen al is pure winst in vergelijking met de situatie eind vorig jaar”, zegt Rein Constant namens de omwonenden. ,,Of ook aan al onze wensen kan worden voldaan is nog even afwachten natuurlijk. Maar we staan er als buurtbewoners positief in".