Werkgevers willen files in Brabant te lijf met snelwegtax

Het voorstel om in de spitsuren tol te heffen op overvolle Brabantse wegen komt uit onverwachte hoek. Een van de stokpaardjes van GroenLinks -rekeningrijden- wordt zomaar ineens enthousiast omarmd door VNO-NCW Brabant Zeeland. ,,Wij denken niet links of rechts, maar in oplossingen. Dit geeft ook aan hoe hoog de nood is. We willen niet langer afwachten en komen met creatieve ideeën”, zegt voorzitter Eric van Schagen.

Een spitstax zal volgens Van Schagen zorgen voor een betere spreiding van de verkeersdrukte. Een groot deel van die weggebruikers behoort volgens VNO-NCW niet tot woon-werkverkeer en kan ook best buiten de spits om de weg op.

Opbrengsten

Een harde voorwaarde die de werkgevers koppelen aan de invoering van zo’n spitstax is dat de opbrengsten exclusief worden gestoken in een snelle aanpak van de knelpunten in de huidige infrastructuur. ,,De wegen in Brabant zijn steeds verder aan het vastlopen: ze staan in de landelijke file top 10. Vooral rond Eindhoven is het dramatisch", zegt Van Schagen. ,,Er is veel urgentie om dit op te lossen, maar het duurt nog jaren voordat wegen verbreed gaan worden.”

Volgens Van Schagen komt het voorstel uit eigen gelederen, opvallend genoeg uit de hoek van de vervoerssector. ,,Zij zien zelf hoe hoog de problematiek oploopt en benadrukken dat de opbrengsten gestoken moeten worden in betere infra.” De opbrengsten kunnen voortvarend worden ingezet. Van Schagen noemt de A67 tussen Eindhoven en Venlo als voorbeeld: ,,Er is besloten om het gedeelte tussen Leenderheide en Geldrop te verbreden. Terwijl men weet dat na een paar jaar al extra kosten moeten worden gemaakt om de verbreding naar Venlo door te trekken.”

Quote VVD, ANWB en de Telegraaf vertegen­woor­di­gen zeker niet de mening van eenieder Eric van Schagen , VNO-NCW Brabant Zeeland

Het politiek draagvlak voor de invoering van een tolsysteem lijkt vooralsnog gering; vooral de VVD is faliekant tegen. In het regeerakkoord werd het rekeningrijden als taboe bestempeld. Van Schagen denkt dat het draagvlak breder is dan velen veronderstellen: ,,De traditionele tegenstanders, de VVD, ANWB en de Telegraaf, vertegenwoordigen zeker niet de mening van eenieder.”

‘Contraproductief’

Transport en Logistiek Nederland (TLN) ziet niets in het voorstel. Volgens de brancheorganisatie zal het ‘contraproductief’ werken. Volgens TLN moet een ‘lappendeken’ aan allerlei tolhef-systemen voorkomen worden. ,,Je moet er toch niet aan denken dat een chauffeur in Rotterdam richting Duitsland rijdt en dan op verschillende tolsystemen stuit. Dat moeten we niet willen”, aldus woordvoerder Quinten Snijders.

Ook EVO-Fenedex, dat vaak optrekt met TLN, verklaart zich faliekant tegen een specifiek Brabants tolsysteem.