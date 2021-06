Werknemers op straat na overname die gedoemd was te mislukken: ‘Philips heeft alle normen en waarden aan de laars gelapt’

Winy Maas blijft supervisor voor binnenstad Eindhoven tot eind dit jaar, maar zelf nieuwe opdrachten aannemen mag niet

4 juni EINDHOVEN - Wethouder Yasin Torunoglu worstelt met de dubbele petten van architect en stedenbouwkundige Winy Maas in Eindhoven. Torunoglu wil nu het contract van Maas als supervisor binnenstad met een half jaar verlengen. Maar in die tijd mag hij geen nieuwe projecten aannemen in dat gebied.