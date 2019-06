Werkstraf voor gezichtsbeet door Eindhovenaar

video Waar gaat het oranje bevrij­dings­rok­je van Henk Konings uit Bergeijk naartoe?

13:48 BERGEIJK - Twee weken geleden gaf Bergeijkenaar Henk Konings (90) uit Bergeijk in het ED aan dat hij op zoek is naar een goede plek voor het oranje rokje dat zijn zus droeg bij de bevrijding van Eindhoven in september '44. Een foto van zijn zus met het rokje verscheen in 1944 in een Amerikaans-Nederlands tijdschrift.