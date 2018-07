Werkstraffen voor vechtpartij Heuvelgarage Eindhoven

KBO's Brabant: 'Help ouderen elkaar te helpen'

10:00 EINDHOVEN - Ook als je oud wordt zo lang mogelijk in je eigen huis of buurt blijven wonen, dat wil natuurlijk iedereen. Maar hoe dat moet met steeds minder zorgpersoneel en mantelzorgers? De Brabantse ouderenbonden willen actie. Wat in Hoogeloon kan, moet in heel Brabant lukken.