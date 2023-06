Werkt Eindhoven mee aan plan voor rook uit schoorsteen van oude kolencentrale van Philips?

De mooiste schoor­steen-twee­ling staat in Eindhoven

EINDHOVEN - Alles wat u wilde weten over fabrieksschoorstenen maar waar u nooit erg in had om er naar te vragen: het komt allemaal uitvoerig aan bod in het boek 'Fabrieksschoorstenen in Nederland van Arjan Barnard. Vrijdag wordt het boek gepresenteerd, onder de rook van twee Eindhovense schoorstenen.