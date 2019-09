Werkzaamheden voor extra ingang Mariakapel in Acht van start

Pastoor Johan Goris meldt dat alle vergunningen en toestemmingen binnen zijn. „Ook het benodigde bedrag, zo’n 15.000 euro, is binnen of toegezegd. De aannemers kunnen starten.” Vorig jaar mei is het idee ontstaan bij Goris. De kerk stond een poosje open en in korte tijd kwam een aantal bezoekers binnen. „Het heeft onze voorkeur om de kerk zoveel mogelijk open te laten, maar noodgedwongen is hij bijna altijd gesloten. En toch is er behoefte bij de mensen om een keer binnen te lopen en een kaarsje aan te steken.”

Draagvlak

Het idee voor de Mariakapel is in Acht enthousiast ontvangen. „Er moet natuurlijk wel draagvlak zijn om dit plan samen te realiseren. Met diverse Achtenaren en bedrijven uit Acht is er hard gewerkt om de Mariakapel tot stand te brengen.” In het kerkportaal wordt een extra ingang gemaakt, zodat de kapel ook toegankelijk is als de kerk gesloten is. In de kerk wordt de kapel afgesloten met een hek. De kerk kan niet betreden worden, maar is wel zichtbaar door het hek.