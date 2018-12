Wetenschap en popmuziek zijn één tijdens Sound of Science in Eindhoven

Er wordt deze zondag in het Parktheater in Eindhoven veel gepraat over muziek. Door Arjan Vlakveld bijvoorbeeld, die samen met Leo Blokhuis, de reportages voor het televisieprogramma Top 2000 a Go Go maakt. In vogelvlucht verbeeldt hij de historie van elektronica in de popmuziek; van het revolutionaire werk van Dick Raaijmakers in het Eindhovense Natlab, tot de uitvinding van de Roland 808 drumcomputer. Maar ook een wiskundige verhandeling van Clara Stegehuis, die een interessante parallel tussen jazzkoning Louis Armstrong en rapper Drake weet te trekken, en een presentatie van Iris Timmers over hoe Philips Healthcare muziek gebruikt om stress bij patiënten te verminderen, passeren de revue.