Wethouder: Cranendonck klaar voor nieuwe opzet jeugdzorg asielzoekers

De gemeente Cranendonck neemt zijn verantwoordelijkheid als het gaat om de opvang van asielkinderen die jeugdzorg nodig hebben. Zo reageert wethouder Frans Kuppens op de constatering van kennisorganisatie Kind met Recht, dat niet alle gemeenten klaar zijn voor de verandering van de jeugdzorg per 1 januari 2019. Met ingang van deze datum valt jeugdzorg voor asielkinderen niet meer onder de asiel-opvangorganisatie COA, maar onder de gemeenten.

School

,,Als er nu een doelgroep bij komt waar wij verantwoordelijk voor zijn, dan is dat geregeld", zegt Kuppens. In het azc in Budel kunnen 1500 asielzoekers verblijven. Momenteel zijn er zo'n 36 kinderen ondergebracht die in Maarheeze naar school gaan.

Kuppens stelt dat in 2015 de eerdere transitie van de jeugdzorg voor Nederlanders naar de gemeenten, goed is verlopen in Cranendonck. ,,We hebben er de laatste jaren meer geld aan uitgegeven dan we van het Rijk kregen, dus er was wel een financieel probleem. Maar over de hulp zelf hebben we geen klachten gekregen.”

Te wensen over

Kinderrecht-deskundige Karin Kloosterboer van Kind met Recht vreest dat nog lang niet alle betrokken gemeenten klaar zijn voor de nieuwe manier van werken. Ze baseert haar vrees op onderzoek naar jeugdhulp voor jonge asielzoekers en stelt dat de manier waarop gemeenten inspelen op de nieuwe situatie ‘nogal wat te wensen overlaat.’ ,,Er zijn enkele informatie-bijeenkomsten over geweest, maar daar kwamen nauwelijks gemeenten opdagen", zegt Kloosterboer.

Quote Ik hoop dat gemeenten het belang van snelle hulp goed inzien. Karin Kloosterboer, Kind met Recht

Jonge asielzoekers kampen met specifieke problemen, waar gemeenten moeite mee kunnen hebben. Concreet denkt Kloosterboer dat bijvoorbeeld traumatherapie of opvoedingsondersteuning voor kwetsbare kinderen in gevaar kan komen. Tegelijkertijd stelt ze vast dat de hulp voor asielkinderen - als alles naar wens verloopt - bij gemeenten in betere handen is dan bij het COA.

Eindeloos