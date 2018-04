Wethouder Eindhoven: ik wil arbeidsgehandicapten niet voor de gek houden

EINDHOVEN De Eindhovense wethouder Staf Depla wil arbeidsgehandicapten in de regio geen valse hoop bieden. Ja, hij en zijn collega-wethouders zijn allemaal hartstikke tegen het plan van het kabinet om hun rechten en salaris af te pakken. Maar daar gaat hij hen geen brief over schrijven.

,,Ik wil mensen niet voor de gek houden en zeggen: ga maar rustig slapen. Dat kan ik niet waar maken. Als het kabinet het plan voor loondispensatie doorzet, dan moeten gemeenten daarin mee." Depla (PvdA, werk en bijstand) zei dat deze week in reactie op vragen in de Eindhovense raad. Aanleiding was een motie van de SP waarin het Eindhovense college wordt opgeroepen om tegen dit plan te protesteren. Het houdt in dat 'arbeidsbeperkte' werknemers vanaf 2019 alleen door hun werkgever betaald worden voor dat deel dat ze daadwerkelijk productief zijn. Om hun inkomen alsnog aan te vullen tot het minimumloon, moeten ze zelf via de gemeente een aanvullende uitkering regelen. De gedachte hierachter is dat arbeidsgehandicapten zo meer kans hebben op een baan, omdat werkgevers minder hoeven te regelen.

Depla wees erop dat er al een sterke lobby is tegen dit plan: vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Divosa, de landelijke organisatie van sociale diensten. Toch werd de SP-motie aangenomen, met steun van GroenLinks, PvdA, 50Plus, OuderenAppèl Eindhoven, Denk en ChristenUnie. ,,De motie is duidelijk overbodig", zei PvdA-raadslid Hafid Bouteibi. ,,Maar we grijpen graag de kans aan om nog eens duidelijk te maken hoe we hierover denken."

Wethouder Depla en zijn Amsterdamse SP-collega Arjan Vliegenthart stuurden in december al een protestbrief aan de Tweede Kamer, als voorzitters van de VNG-commissies financiën en werk en inkomen. ,,Gaat het kabinet dit plan echt doorvoeren? Ik hoop en denk van niet", aldus Depla. ,,Het is gewoon een slecht plan. Het kabinet zegt dat ze werkgevers tegemoet wil komen. Maar die willen minder bureaucratie, niet een heel nieuw systeem. Daarnaast kan iedereen zien dat dit onrechtvaardig is. Een arbeidsgehandicapte werkt naar vermogen. Maar hij moet straks wat hij 'teveel' verdient opgeven, bijvoorbeeld als hij de lotto wint, veel spaargeld heeft of een partner heeft die werkt. En wie te weinig verdient, moet elke maand naar de gemeente voor een aanvullend inkomen. Juist bij deze groep is dat een heel slecht idee. Voor je het weet gaat zoiets mis, en dan komen mensen in de schulden."

De vele zorgen in het land hebben woensdag 18 april geleid tot een speciale zitting van de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder haalde de 21-jarige studente Noortje van Lith uit Roosendaal landelijke publiciteit na haar Facebookpost aan/over Rutte over het voorstel van de staatssecretaris. Zij heeft zelf een handicap en vreest dat mensen als zij er op achteruit gaan.