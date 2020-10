Wethouder Eindhoven: komende jaren wel gemiddeld 3000 woningen bouwen

EINDHOVEN - Eindhoven gaat de komende jaren wel gemiddeld 3000 woningen bouwen, zoals gepland. Wethouder Yasin Torunoglu weet het zeker, want er zitten grote aantallen woningen in de pijplijn.

Maar in de tussentijd kan hij weinig anders doen aan lange wachttijden, veel te hoge prijzen voor koopwoningen en absurd hoge huren, en een tekort aan alle soorten huizen. Daar maakt de gemeenteraad van Eindhoven zich zorgen over. Zeker nu dit jaar maar 2000 woningen worden gebouwd, zoals wethouder Yasin Torunoglu onlangs bekend maakte. Het verhaal van het ED, over de bouwplannen bij het Eindhovensch Kanaal die voorlopig niet aan de beurt komen, deed daar geen goed aan. Laten we kansrijke projecten liggen, terwijl er zo'n groot tekort is? Dat wilde ongeveer elke partij weten. Torunoglu ging er dinsdag al op in, maar komt er later nog uitgebreid op terug.

Volledig scherm Presentatie van de plannen van Being Development/OMA Architecten voor VDMA aan de Vestdijk in Eindhoven, een van de plannen in de pijplijn. Met vlnr David Gianotten (OMA), Bas van Dam (Being), wethouder Yasin Torunoglu en de leden van het buurtcomité Cees Dekkers en Piet-Hein Govers. © Michel Theeuwen

Volgens wethouder Torunoglu is het niet zo simpel. ,,Kan ik veel meer gedaan krijgen als ik tien extra projectleiders mag aannemen? Zo eenvoudig is het niet. We zoeken bijvoorbeeld al twee jaar een adviseur water voor bestemmingsplannen, maar die is niet te vinden.” Komend jaar krijgt de bestuurder al een uitbreiding van zijn staf met drie functionarissen, betaald uit de Woondeal-gelden. Zo gaat een woningbouwregisseur plannen ‘aanjagen’, intern én extern, zodat er sneller gebouwd kan worden. Ook gaat de gemeente weer op zoek naar bouwgrond om aan te kopen; ook hiervoor worden extra mensen aangenomen.

Volledig scherm Impressie van het project Hartje Eindhoven 2.0 aan de PSV-laan in Eindhoven; hier is plaats voor 264 huur- en koopwoningen. Het is één van de plannen in de pijplijn. © SDK Vastgoed/LEVS

Maar verder zijn er volgens Torunoglu nog heel veel andere oorzaken voor de tegenvallende bouwcijfers. Dat laat hij nu analyseren. De wethouder wees de raad op de hoge bouwkosten, het gebrek aan bouwmateriaal, de stikstof- en PFAS-kwesties, en de inspraak van omwonenden. En dan komt daar ook nog corona bij. Bijvoorbeeld het plan District-E op het Stationsplein moet daarom aangepast worden: geen hotel erin maar extra woningen. Dat kost wel tijd.

Bovendien zijn niet alle bouwplannen die binnenkomen bij de afdeling Intake - die overigens ook uitgebreid wordt - even 'kansrijk’. Wat dat precies betekent, daar komt de wethouder later op terug. Ook op de concrete vraag van Robin Verleisdonk - die eerder al raadsvragen stelde - waarom het plan voor de bouw van 250 tot 300 woningen aan de Hugo Van der Goeslaan van ontwikkelaar Bakkers|Hommen in de ijskast staat, kwam geen concreet antwoord.

Volledig scherm De Hugo van der Goeslaan in Eindhoven, met rechts de Geldropseweg en in het midden het terrein waar Bakkers|Hommen een appartementencomplex wil laten bouwen. Het pand et grijs plat dak herbergt nu een kringloopwinkel en een autowasserette. Links ernaast staat het Koelhuis aan de Dirk Boutslaan dat omgebouwd wordt tot kantoren. Uiterst links het Campina-terrein aan het Eindhovensch Kanaal. © Google Maps

Nog meer eisen, zoals een hoger percentage sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, of extra regels voor vergroening en verduurzaming, dat wordt lastig voegde hij er aan toe op vragen van SP en GroenLinks. ,,Nu al dreigen we te veel eisen opeen te stapelen waardoor de bouwplannen moeilijk haalbaar worden omdat de ontwikkelaars er niets meer aan kunnen verdienen", aldus Torunoglu. Ook het bevriezen van de huren van corporaties lijkt hem geen goed idee. ,,Dat is makkelijke politiek", zei hij tegen Bas Tromp van de SP. ,,Want aan de andere kant vraagt u meer sociale woningen. Terwijl als je de huren bevriest de corporaties juist minder kunnen bouwen.”

Volledig scherm De prijzen van koopwoningen in Eindhoven rijzen de pan uit. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

PvdA-raadslid Ellen Schoumacher verlegde de aandacht van ‘haar’ wethouder Torunoglu - die het volgens haar ‘goed’ doet - naar de particuliere sector. Zij wil dat opgetreden wordt tegen particuliere investeerders die woningen opkopen en duur verkopen of verhuren, ook in de bestaande bouw. Maar de wethouder herhaalde dat hij daar alleen bij nieuwbouw iets aan kan doen, door afspraken te maken. Verder wacht hij met smart op rijksregels om de huisjesmelkers in bestaande woningen aan te pakken.

Schoumacher deed bovendien een ‘moreel appèl’ op woningverkopers en makelaars. ,,Stop met het opdrijven van de prijs. Gun ook starters de kans om een huis te kopen. Anders zouden we een verkoopstop voor speculanten moeten overwegen, al is het maar voor enkele weken. Want wonen is een recht.”