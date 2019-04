Wethouder Eindhoven: verkoop nieuwbouwwoning per opbod ‘ongewenst’

De ontwikkelaar, Hurks Vastgoedontwikkeling, is zich van geen kwaad bewust. Volgens een woordvoerster is 'verkoop per bieding in de huidige woningmarkt gebruikelijk en geaccepteerd, voor bestaande en nieuwe woningen’. Wethouder Torunoglu denkt daar anders over. In de raad zei hij dinsdag al dat hij het ongewenst vond, in antwoord op vragen van CDA-raadslid Rob Gordon.