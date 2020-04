Wethouder Eindhoven: we gaven geen opdracht tot tegenwerking

Dat mailt Oosterveer in antwoord aan een Eindhovense inwoner, die hem had aangesproken op het ED-artikel over het saboteren van KBO-jurist Bert van 't Laar. Deze ontdekte in dossiers van zijn cliënten dat er eind november afspraken zijn gemaakt om hulpvragen van zijn cliënten en die van jurist Kevin Wevers standaard te negeren en af te wijzen. Vijf ouderen en zieken die van Van 't Laar rechtsbijstand kregen, is dit begin dit jaar ook echt overkomen, zegt Van ’t Laar. Oppositiepartijen SP, D66 en het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE) hebben raadsvragen gesteld. Zij nemen de zaak hoog op. Het OAE wil dat het college de raad inzage biedt in de dossiers.