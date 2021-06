Wethouder: ik kan niet alle rechtszaken bijhouden

oproep Het ED zoekt jongeren die hun verhaal willen vertellen over hun vroege coming out

17 juni Steeds meer kinderen komen eerder uit de kast, of voelen juist de vrijheid om geen keuze te maken tussen gay en hetero. Of weten al op jonge leeftijd dat ze in het verkeerde lichaam geboren zijn, of non-binair zijn, of op mannen en vrouwen vallen.