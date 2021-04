Wethouder List mag inspraak over snelfietspad (deels) overdoen van raad Eindhoven

EINDHOVEN - Wethouder Monique List krijgt steun van de gemeenteraad voor de nieuwe inspraakronde over het snelfietspad bij de wijken Ooievaarsnest en Hanevoet. Het vertrouwen van de omwonenden terugwinnen, dat was de belangrijkste opdracht van de raad. Vanaf woensdag gaat List daarmee aan de slag.

Dan is de eerste vergadering van de nieuwe klankbordgroep, online. De wethouder zal daar zelf bij aanwezig zijn. Doel is om samen te zoeken naar de beste variant, met draagvlak in de omliggende buurten en de Bennekel, en bij bijvoorbeeld Trefpunt Groen Eindhoven.

,,Dat zal ik de klankbordgroep ook meegeven. Daarbij kunnen we ook de varianten die de groep naar voren brengt meenemen. Maar tegelijkertijd geven we ook enkele kaders mee. Zo moet het nieuwe snelfietspad van de noordpoort van de High Tech Campus naar het viaduct onder de N2/A2 bij de Ulenpas lopen. En bewoners moeten zich realiseren dat we als gemeente meer belangen dienen, van de omwonenden maar ook van gebruikers, van het terugdringen van het autoverkeer en van de zoektocht naar alternatieve mobiliteit. De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen belang. En als we er niet uitkomen, dan zal het college zich beraden over de vraag hoe het verder moet", aldus wethouder List.

Volledig scherm Luchtfoto uit Google Maps met de High Tech Campus (onder), de Dommel, recreatieplas Hanevoet en de Klotputten in Eindhoven, en op de achtergrond De Run in Veldhoven. De discussie over een snelfietspad gaat verder. © Google Maps

Het snelfietspad is een onderdeel van het netwerk van verbindingen tussen de diverse campussen, in dit geval tussen de High Tech Campus en ASML in Veldhoven. Kritische bewoners en ondertekenaars van een petitie willen de snelle fietsers niet in het groen rond de recreatieplas Hanevoet en niet in de straten van Ooievaarsnest. Dat gaat ten koste van wandelaars en dieren en van de veiligheid in de straten.

De kaders van List betekenen ook dat verschillende varianten waar de buurt mee kwam - een fietspad ver weg van de bebouwing, deels ten zuiden van de snelweg naar De Run in Veldhoven - af lijken te vallen. Die zijn als sociaal onveilig en te duur afgeserveerd. De raad lijkt daar mee in te stemmen. Wel beloofde List nog dat ze ook een alternatief langs de Meerveldhovenseweg gaat meenemen. Eerder sneuvelde die omdat dat zo'n 900 meter om is voor fietsers.

Volledig scherm Monique List wethouder in Eindhoven © DCI Media

Bespreking van het onderwerp in de raad was een initiatief van de SP. Commissielid Dagmar Mous ging fel tekeer tegen de manier waarop de gemeente om is gegaan met de samenspraak. Die is veel te laat op gang gekomen, toen al een voorkeursvariant was gekozen, en gaf de buurten veel te weinig te zeggen, aldus Mous. Zij betoogde dat het college hier kiest voor het belang van de High Tech Campus, boven dat van ‘de Eindhovenaren’. Die zien immers hun wandel- en fietspad verloren gaan voor de fietsende forenzen. Mous eiste dat het héle inspraakproces over gedaan zou worden. ,,Anders wordt er weer gedaan alsof de wijken inspraak krijgen", aldus SP’er. Ook moest volgens haar het tracé van het pad in Veldhoven opnieuw ter discussie gesteld worden. Zij kreeg daar geen steun voor.