Wethouder Mary-Ann Schreurs: 20 miljoen voor verkeer Eindhoven is koopje voor Den Haag

20 miljoen voor het tegengaan van doorgaand verkeer in het westen van de binnenstad en 6 miljoen voor een fietsparkeerkelder aan de zuidkant van het station, in het nieuwe District E. Dat is de vraag van Eindhoven aan staatssecretaris Sientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu. Wethouder Mary-Ann Schreurs noemt de 26 miljoen 'een koopje'; zij is ervan overtuigd dat het geld er komt.

,,Want behalve de verkeersmaatregelen hebben we ook voor 160 miljoen euro aan andere zaken ingebracht. Vergroening van de stad, meer water- en milieumaatregelen, duurzame gebouwen, we gaan het allemaal óók doen. De gemeente en alle betrokken partijen gaan dat opbrengen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de staatssecretaris deze vraag niet kan afslaan. Dan moet het rijk ook iets doen", aldus de wethouder.

Directe aanleiding voor de vraag om geld is het feit dat Eindhoven op een zevental locaties niet voldoet aan de wettelijke normen voor luchtverontreiniging. Vooral punten op de westtangent (Edenstraat-Mauritsstraat) en de as Emmasingel, Wal, Keizersgracht liggen boven de normen voor stikstofdioxide. Omdat de staat onder druk staat om aan de Europese normen te voldoen, door onder meer een rechtszaak door Milieudefensie, krijgt ook de gemeente de opdracht daar iets aan te doen.

Eindhoven maakte vorig jaar al bekend het doorgaand verkeer op de genoemde straten en op de route Fellenoord-Vonderweg onmogelijk te willen maken, net als op de Vestdijk - die als eerste wordt aangepakt met rijks- en gemeentegeld. Om de maatregelen te treffen is het echter wel nodig om de doorstroming op de Ring aan de westkant van de stad te verbeteren. Alles bij elkaar vraagt Eindhoven daarvoor 20 miljoen van de staatssecretaris. Schreurs verwacht dat er volgende week een kabinetsbesluit genomen wordt over deze aanpassing van het zogenaamde Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het definitieve besluit valt na de zomer.

De aanpak van het verkeer in de binnenstad is belangrijk, benadrukt Schreurs. Want de vervuiling met stikstofdioxide wordt voor eenderde veroorzaakt door het lokale verkeer. Die andere tweederde - veroorzaakt door industrie, luchtvaart, snelwegen en landbouw - daar gaat de gemeente niet over. ,,Maar die 33 procent is wel de moeite waard om maatregelen te treffen." Te meer ook omdat bij de herinrichting volgens haar ook andere doelen meegenomen worden: meer ruimte voor voetgangers en fietsers, meer groen, meer water.

Want Eindhoven is in het 'bod' aan de staatssecretaris veel verder gegaan, zegt Schreurs. Een hele waslijst met tientallen maatregelen - sommige al af, andere gewenst - is ingebracht. Van het boven de grond halen van de Gender in de binnenstad, via vergroening van straten bij herinrichting, aanleg van een groene zone langs het Eindhovensch Kanaal, luchtzuivering in parkeergarages door Longen van de Stad, stil asfalt op de Ring, tot verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen.

Maar ook alle bouwplannen van particulieren in de stad neemt Schreurs mee. 'Bouwen voor betere luchtkwaliteit', noemt ze dat. ,,We hoeven projectontwikkelaars niet meer te overtuigen van de waarde van een groenere omgeving voor hun bouwplan. Kijk naar de plannen voor het Emmasingelkwadrant, de Bunker of het Stationsgebied. Daar blijkt het mogelijk veel woningen te bouwen en juist daardoor ook te investeren in groen en parken. De auto maakt hier ook plaats voor fietsers. Het effect is een stad met schonere lucht waar je graag bent, waar mensen gelukkig van worden."

