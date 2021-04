Wethouder pareert kritiek op servicebureau, ‘een systeem is nooit waterdicht’

EINDHOVEN - Medewerkers van welzijnsorganisatie WIJeindhoven weten prima welke zorg Eindhovenaren nodig hebben en een extra controle door het in 2019 bedachte servicebureau van de gemeente is inmiddels overbodig. Dat vinden de Eindhovense fracties D66 en ChristenUnie. Hun pleidooi kan echter niet rekenen op veel steun.

Vijf jaar geleden ging de gemeente door een financiële en organisatorische crisis van jewelste. Vooral op het sociaal domein liepen de tekorten op tot tientallen miljoenen. Er werd teveel betaald voor zorg en het toezicht op de zorgaanbieders schoot tekort, zo werd er geconstateerd. Er volgden een serie van maatregelen om het tij te keren.

Budgetplafonds

Er kwamen budgetplafonds, zorgaanbieders kregen lagere tarieven en er wel afscheid genomen van aanbieders die teveel winst maakten. Begin 2019 werd ook het servicebureau opgericht dat voortaan verantwoordelijk werd voor het afgeven van de zorgindicaties. Tot die tijd deden medewerkers (generalisten) van WIJeindhoven dat zelf. Dat was volgens de gemeente niet alleen onwenselijk maar klopte juridisch ook niet.

Het servicebureau kampte met flinke opstartproblemen maar wist de wachtlijsten voor indicaties uiteindelijk wel weg te werken. Deze week kwam de gemeente met een jubelende presentatie over de goede samenwerking tussen het servicebureau en WIJeindhoven.

Lang wachten op zorg

Volgens Betty van Geel van D66 valt daar nog wel wat op af te dingen. Ze wijst erop dat het servicebureau in 95 procent van de gevallen de zorg indiceert die de medewerkers van WIJeindhoven ook voorstellen maar dat de zorgbehoevende door de check wel vier weken langer moet wachten op zorg. ,,Erg veel bureaucratie voor een foutmarge van vijf procent”, aldus Van Geel. Dat de tekorten van vijf jaar geleden zijn weggewerkt komt volgens Van Geel door de budgetplafonds, lagere tarieven en het ophogen van het budget. ,,De rol van het servicebureau hierbij is ons niet duidelijk.”

Ook Bouko Kroon van ChristenUnie vond de presentatie over het servicebureau wel erg rooskleurig. Hij verwees naar een ingezonden brief van een anonieme Eindhovenaar die zeer kritisch is op de werkwijze van het servicebureau. ,,Mensen wachten weken op zorg omdat de gemeente dubbel werk doet.”

Kort door de bocht

Veel andere fracties vonden het allemaal wat kort door de bocht. Volgens Christo Weijs van het CDA is er nou eenmaal een systeem nodig om mensen van de juiste zorg te voorzien. Dat het servicebureau werd weggezet als controleloket, ging hem ook te ver. ,,Ze doen veel meer zoals het matchen met de juiste zorgverlener. Dat is een vak apart.” Saskia Lammers van GroenLinks miste een alternatief. ,,Gaan we weer een nieuwe organisatie optuigen met alle kosten en opstartproblemen die daar bij horen?”

Ook wethouder Renate Richters (zorg) ziet niks in het opheffen van het servicebureau. ,,Het is een wezenlijk onderdeel van onze nieuwe werkwijze en nemen veel werk uit handen van WIJeindhoven.” Het proces en de wachtlijsten blijft volgens Richters een aandachtspunt. Niet voor niets gaan we bijvoorbeeld rond Wmo-zorg werken met een kleinere groep zorgaanbieders. Schrijnende gevallen zoals in de door Kroon genoemde ingezonden brief betreurt ook Richters. ,,Maar systemen zijn nooit honderd procent waterdicht. Bij tien procent van de zorgvragen is maatwerk nodig.”