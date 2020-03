Wethouder Steenbakkers: Ook 4000 euro voor sportclubs

Sadílek helpt ziekenhuis in Tsjechië met flinke donatie in strijd tegen corona-vi­rus

16:27 PSV’er Michal Sadílek (20) heeft een stevige gift gedaan aan een ziekenhuis in zijn thuisregio in Tsjechië, om de zorgmedewerkers te helpen in de strijd tegen de corona-crisis. In totaal doneerde hij 500.000 Tsjechische kronen, oftewel bijna 20.000 euro.