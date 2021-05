Totaal ontregeld Jong PSV pakt aan de hand van Ernest Faber knap een punt bij Telstar

30 april Jong PSV heeft aan de verre uitwedstrijd tegen Telstar een punt overgehouden. In Velsen-Zuid verlieten de beloften van PSV het stadion met een 2-2. Glynor Plet en Frank Korpershoek scoorden voor de thuisploeg en namens de PSV-beloften waren Nigel Thomas en Emmanuel Matuta in blessuretijd trefzeker. De ploeg werd geleid door Ernest Faber, omdat Jong PSV-trainer Peter Uneken door corona is geveld.