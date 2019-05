Wethouder Torunoglu: ‘Bouwer moet bijdragen aan toekomst stad Eindhoven’

Maar dan moeten de bouwers wel meebetalen aan goede fietsvoorzieningen, HOV-lijnen en openbaar groen. Aldus de PvdA-wethouder Torunoglu van bouwen en wonen. ,,Op korte termijn hebben ze daardoor minder winst, dat erken ik. Maar op langere termijn krijgen ze een stad met excellente voorzieningen waar ook hun huurders en kopers gebruik van maken. Dat draagt ook bij aan de waarde van hun vastgoed.”

Om sneller te kunnen bouwen op de overspannen woningmarkt, wil het college van B en W van Eindhoven bevoegdheden naar zich toe trekken.

Met die woorden verdedigt Torunoglu het plan om ontwikkelaars voor elke ontwikkelde vierkante meter woningen of kantoren 42 euro in rekening te brengen. Dat geld gaat in het potje ‘bovenwijkse voorzieningen', dat bedoeld is voor niet direct aan het project gelinkte investeringen in openbaar vervoer, groen en fietsvoorzieningen. De gemeenteraad behandelt het voorstel dinsdagavond voor de eerste keer.

,,3000 woningen bouwen per jaar, het doel uit de Woondeal, dat gaan we de komende jaren zeker halen, ook met die regeling", zegt Torunoglu verder. ,,De productie start nu bijvoorbeeld met de Bunkertoren en op Strijp-S en in Meerhoven en Tongelresche Akkers (Berckelbosch) wordt ook flink gebouwd. En er zit nog zoveel in de pijplijn.”

Woningbouw in de binnenstad van Eindhoven moet ook inclusief zijn, toegankelijk voor iedereen.

Om dat nog jaren vol te houden, zal de bewoner van de stad moeten accepteren dat er meer en meer torens in zijn achtertuin gebouwd worden. Dat leidt niet alleen tot bouwhinder. Komend jaar wil Torunoglu ook de parkeernormen aanscherpen, zodat er minder parkeerplaatsen per woning in de binnenstad nodig zijn. Dat is nu al een gevoelig punt bij veel bouwprojecten, omdat omwonenden overlast vrezen van parkerende bezoekers. Ook wil de wethouder de zogenaamde bezonningsregels versoepelen, zodat de buren iets meer last van de schaduw van hoogbouw zullen hebben.

En tenslotte zou ook de gemeenteraad moeten inschikken. Besluiten in de aanloop naar een bouwproject worden eerder overgelaten aan het college van B en W. De wethouder komt de komende maanden met voorstellen daarvoor.