Wethouder Torunoglu Eindhoven: maximale gedaan om Meerhoven inspraak te geven op komst politiecomplex

EINDHOVEN - Wethouder Yasin Torunoglu zegt het 'maximale’ te hebben gedaan om de wijk Meerhoven inspraak te geven in de komst van het politiecomplex naar de Sliffertsestraat in Eindhoven. Ook heeft hij alle ‘relevante’ informatie verstrekt aan de klankbordgroep.

Maar de buurt heeft een verkeerd beeld van hoe ver hun invloed reikt, schrijft de wethouder in de brief aan de gemeenteraad. Het is slechts de bedoeling dat de klankbordgroep een advies geeft over de plannen voor de vestiging van de politieregio Brabant-Oost. Dat wordt dan in mei meegewogen door het college bij de besluitvorming. Het regionaal complex is bedoeld voor 2200 politiemensen en 700 studenten van de Politieacademie, recherche, Mobiele Eenheid, een cellencomplex en een trainingscentrum met schietbaan.

Torunoglu reageert daarmee op de 'noodkreet’ die zeven van de negen leden van de klankbordgroep aan de gemeenteraad stuurden. Daarin zeggen ze dat hun inbreng niet serieus genomen wordt, dat die ook niet leidt tot wijzigingen aan de plannen en dat ze niet alle informatie krijgen. Ze hebben daarom hun medewerking aan de klankbordgroep opgeschort. De buurt is bang voor overlast door extra verkeer en parkeren.

Volledig scherm De nieuwe locatie voor het centrale politiecomplex Oost-Brabant aan de Sliffertsestraat/Meerhovendreef in Eindhoven. Hier de Sliffertsestraat. Twee boerderijen moeten ook verdwijnen voor de nieuwbouw. © Google Maps

De wethouder betreurt dat, omdat hij zegt dat samenspraak met de bewoners belangrijk is, maar hij wil toch verder gaan. Omdat de komst van het politiecomplex belangrijk is voor de stad, zowel qua veiligheid als economisch, moet er snel een besluit vallen, anders gaat het complex aan Eindhovens neus voorbij. Als de buurtbewoners bij de laatste online inspraakmogelijkheden binnenkort niet op komen dagen, wil hij andere manieren zoeken om Meerhoven nog inbreng te geven. Dat zou bijvoorbeeld via een online buurtavond of een -enquête kunnen.

Kwestie toch in gemeenteraad besproken?

Ruben Trieling zegt namens de zeven leden dat zij door dat ‘dreigement’ geen andere mogelijkheid zien dan weer mee te doen. Maar dan zal de klankbordgroep een negatief advies uitbrengen. Tenzij de gemeenteraad ingrijpt. De kwestie wordt binnenkort wellicht toch in de raad besproken. Raadslid Mary-Ann Schreurs heeft vragen gesteld over het samenspraakproces. Eerder werd een verzoek van haar om het op de agenda van de raad te zetten, afgewezen. Schreurs wil de raad een rol te laten spelen als ‘bemiddelaar’ in het conflict. Overigens lieten twee leden van de buurtgroep aan de raad weten dat zij wel door wilden gaan met de inspraakprocedure.

Volledig scherm Het gebied waar het nieuwe politiecomplex voor Oost-Brabant moet komen, aan de Meerhovendreef/Sliffertsestraat in Eindhoven. © Gemeente Eindhoven

Volgens Trieling zit de fundamentele tegenstelling tussen klankbordgroep en wethouder in de ideeën over de invloed van de buurt. ,,Als je een klankbordgroep opricht moet die ook iets in te brengen hebben. De wethouder schrijft nu ook dat het doel was om samen de beste oplossing te zoeken. Maar dat staat haaks op het feit dat alle suggesties van ons zonder veel uitleg van tafel zijn geveegd. We mogen alleen onze mening geven maar dat leidt niet tot aanpassing van de plannen. Die mening wordt alleen naast die van de ambtenaren gelegd als het college moet besluiten.” Torunoglu vindt dat voldoende: het is dan aan het college om een belangenafweging te maken.

‘Pas na WOB-verzoek verkeersonderzoek gekregen’

Trieling verwerpt bovendien de bewering van Torunoglu dat alle relevante informatie is gedeeld. ,,We hebben bijvoorbeeld het resultaat van het verkeersonderzoek pas dit paasweekeinde gekregen. Na meerdere keren vragen en uiteindelijk pas na een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).”

De wethouder zegt ook dat veel informatie er nog niet is, omdat besloten is de buurt al in een pril stadium bij de plannen te betrekken. Er ligt volgens Torunoglu zeker nog geen uitgewerkt plan. Trieling: ,,Maar er is wel meer dan hij zegt. Voor de drie locaties Esp, Castiliëlaan en Meerhoven Land Forum zijn al tekeningen gemaakt. Maar die kregen we ook niet.”