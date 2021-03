Wethouder Torunoglu Eindhoven: ‘Nu behoud Hessen Kasselstraat eisen, maakt gemeente onbetrouwbaar’

EINDHOVEN - Er komt geen extra onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de bedrijfspanden aan de Hessen Kasselstraat in Eindhoven. Ook hoeft de ontwikkelaar niet terug naar de tekentafel. Volgens wethouder Yasin Torunoglu voldoet het plan aan alle door de gemeenteraad vastgesteld regels. Daar nu, in een laat stadium, op terugkomen maakt de overheid onbetrouwbaar.

Wel wil wethouder Torunoglu nog eens praten met ontwikkelaar B&N 40 over het plan, op verzoek van D66 en CDA. Maar zonder dwang. Want de initiatiefnemer voor de sloop van de bedrijfspanden en de bouw van 16 appartementen met evenveel werkruimtes, heeft zich netjes aan de regels gehouden. En een ‘ordentelijk’ inspraakproces gevoerd met de buurt die enthousiast is.

Naoorlogs bedrijventerreintje behouden

Robin Verleisdonk van D66 wilde de toezegging dat Torunoglu een bouwhistorisch onderzoek zou afdwingen bij de ontwikkelaar. Zodat het pand in ieder geval deels behouden blijft in een nieuw te tekenen plan. Rob Gordon van het CDA sloot zich daarbij aan. De twee partijen steunen daarmee de stichting Wederopbouw die om zo'n onderzoek vroeg omdat het om een van de weinige overgebleven naoorlogse kleine bedrijventerrein midden in de stad gaat.

Plan voor Hessen Kasselstraat 6-8 in Eindhoven. Hier komen als het aan ontwikkelaar B&N ligt 16 appartementen op de verdieping, met ieder een werkruimte op de begane grond.

D66 en CDA wijzen juist op de motie die de gemeenteraad begin dit jaar aannam. Daarin wordt gevraagd om extra voorzichtig om te gaan met cultuurhistorisch belangrijke gebouwen. Daarvan zijn er ook veel die geen officiële beschermde status hebben. Zoals de oude fabriekjes aan de Hessen Kasselstraat. ,,Die geven identiteit en kwaliteit aan de stad”, aldus Gordon.

Maar de ontwikkelaar - een combinatie van Next Development uit Eersel en BurgtBouw uit Deurne - is al lang bezig met het plan. Feitelijk zegt Torunoglu: je kunt tijdens het spel de regels niet veranderen. Zeker niet in zo'n laat stadium als niet alleen het bouwplan, maar ook de bouwvergunning al zo goed als verleend is. Dat zou tot flink oponthoud leiden.

Quote In de laatste fase een bouwplan ondermij­nen met extra eisen, is niet eerlijk tegenover de ontwikke­laar die zich aan alle kaders houdt. Dan moet de raad ook zijn woord houden. Yasin Torunoglu, Wethouder gemeente Eindhoven

Torunoglu wilde de raadsleden een spiegel voorhouden, zei hij. ,,De raad heeft de cultuurhistorische waardekaart vastgelegd. Daarin staat wat behouden moet blijven, naast de rijks- en gemeentelijke monumenten. Daar mogen we aan ontwikkelaars eisen stellen voor behoud. Van de rest heeft de raad gezegd: daar is behoud niet noodzakelijk. Als u daar iets aan wilt veranderen, moet u de waardekaart op de agenda zetten. En niet een bouwplan in de laatste fase ondermijnen. Dat is niet eerlijk tegenover de ontwikkelaar die zich aan alle kaders houdt. Dan moet de raad ook zijn woord houden.”

De twee partijen leken uiteindelijk genoegen te nemen met de belofte dat Torunoglu nog in gesprek gaat met B&N.