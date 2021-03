Wethouder Torunoglu in gesprek met stad over Stadhuisplein in Eindhoven

Wethouder Yasin Torunoglu is zelf naar Strijp gekomen om verschillende Eindhovenaren te spreken over het Stadhuisplein. ,,Dat was mijn belofte, toen ik het proces om te komen tot een visie op het plein stopzette: om de stad in de volle breedte te horen. Daarna kunnen we een goede belangenafweging maken wat er mogelijk is op en aan het plein.”

Dus kwamen er niet alleen twee klankbordgroepen met direct belanghebbenden zoals bewoners en ondernemers, en belangenorganisaties als de Henri van Abbestichting en de Stichting Beter Eindhoven. Ook start dinsdagmorgen een online enquête - in te vullen tot zondag - en gaat er een account op Instagram open om de jongeren te bereiken. Afgelopen week zijn er ook gesprekken geweest met bijvoorbeeld de skaters die nu veel voor het Stadhuis te vinden zijn.

Volledig scherm Het Stadhuisplein in Eindhoven. © Michel Theeuwen

En met sociaal designbureau Morgenmakers trekt Torunoglu dus ook de stad in. Om ‘laagdrempelig het gesprek aan te gaan’. ,,Dan verwacht je ze niet meteen hier op het Trudoplein, maar ik vind het een goed initiatief", zegt passante Manouk Terken. ,,Dit zet me aan het denken en zo kan ik ook een mening vormen.” Meer bewoners van de stad die hun mening geven klinken positief verbaasd over het feit dat ze gehoord worden door hun gemeentebestuur. ,,Prima, je moet mensen echt contacteren", zegt Feije (‘nee, liever geen achternaam’) ,,Als je het alleen in zo'n blaadje aankondigt, reageert er niemand.”

Zo ziet gemeente eens een andere kijk op het plein

Frank van der Linden denkt dat deze manier van inspraak wel kan werken, ‘zeker met zo'n zonnetje erbij’. En Minke Colenbrander en Paul Nagel vinden het goed dat de gemeente zijn inwoners om hun mening vraagt. ,,En ik denk dat de gemeente ook daadwerkelijk iets gaat doen met de uitkomst”, zegt zij. ,,Zo zien ze eens een andere kijk op het plein.” Na het Klein Tongelrepad, het Catharinaplein, het Gerardusplein en het Trudoplein doet de inspraakstand nog de Woenselse Markt (dinsdagmiddag) en het Franz Leharplein (woensdagmiddag) aan.

Volledig scherm Inspraakstand van de gemeente Eindhoven op het Trudoplein, over de toekomst van het Stadhuisplein, met wethouder Yasin Torunoglu in gesprek met Frank van der Linden (rechts). © Michel Theeuwen

Iedereen die wil kan zijn mening geven over het plein nu, of je er wil wonen, welke functie het moet krijgen (kan de huldiging van PSV er blijven bijvoorbeeld?), de voorwaarden voor (hoge) woningbouw en de (her)inrichting. Fiona Jongejans en Ilke Teurlings van Morgenmakers vinden het opvallend hoeveel mensen hun mening kwijt willen. ,,Op het Catharinaplein stonden ze echt in de rij", zegt Jongejans.

En de meningen zijn vaak duidelijk. ,,Een grauw en kaal plein. Of: met een uitstraling die niet past bij het kleurrijke en culturele karakter van de stad, zei iemand. Veel mensen willen veel meer groen en meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, maar bijvoorbeeld ook meer betaalbare woningen. Dat vinden ze noodzakelijk in deze tijd.” ,,Wel zijn er twijfels over de hoogbouw; wat dat doet met de wind en schaduw bijvoorbeeld", aldus Teurlings.

Torunoglu doet zelf een rondje langs de vier borden met Frank van der Linden. Zijn eigen inbreng, op het laatste bord, maakt de wethouder even aan het lachen: ‘Afbreken en opnieuw beginnen, behalve de stadhuizen’, schrijft de architect. Het huidige Stadhuis en het vorige (nu kantongerecht) zijn waardevol; de rest mag afgebroken. ,,En het spreekt voor zich dat het mooie nieuwe gebouwen moeten zijn", zegt Feije daarover.

Quote De inbreng van de stad nemen we mee. De eindafwe­ging van alle belangen is voor het gemeentebe­stuur, daar zijn we voor. Yasin Torunoglu, Wethouder Eindhoven

En wat gebeurt er dan met al die meningen? Zijn de plannen toch niet al in kannen en kruiken? ,,De verdichtingsvisie zegt dat we meer woningen willen toevoegen in de binnenstad. Nu leggen we in deze visie voor het Stadshuisplein de criteria daarvoor vast", zegt de wethouder. ,,En nee, de plannen zijn niet klaar. Alleen aan het plan voor de noordkant, het vroegere MO-gebouw en TIO aan de Begijnenhof, wordt gewerkt. Maar ook dat plan wordt getoetst aan de visie die we nu opstellen. De inbreng van de stad nemen we mee. De eindafweging van alle belangen is voor het gemeentebestuur, daar zijn we voor. En als er dan duidelijke uitspraken gedaan worden, zoals ‘geen hoogbouw’ of ‘alleen eengezinswoningen' dan kunnen we daar hoogstens beargumenteerd van afwijken”, aldus Torunoglu.

Volledig scherm Het Stadhuisplein in Eindhoven © Michel Theeuwen

Ook naar de mening over de hoogte van de nieuwbouw - aanvankelijk uitgangspunt is 160 meter - wordt gevraagd. ,,Maar mensen zijn niet zo bezig met 80, 120 of 160 meter. Het gaat ze meer om de uitstraling van het plein, of het een groene borrel en bruis-plek wordt. Die hoogte is ook geen doel, hoogstens een middel om woningbouw mogelijk te maken. Met wat extra meters hoogte kun je misschien meer doen voor het plein", aldus de wethouder.

Wel moet alles op korte termijn rond zijn, daar zijn ook al klachten over geuit. ,,Nog voor de zomer willen we de visie klaar hebben. Want we willen aan de slag. Zodat de pijplijn gevuld wordt met woningbouwplannen. De bouw op het Stadshuisplein kan toch niet eerder starten dan in 2024 of ‘25. Maar als dat later wordt, zadel ik mijn opvolger op met een groot probleem.”