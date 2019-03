Wethouder Torunoglu kijkt naar contract hulpen Gascogne Thuis in Eindhoven

Enige doel is nu dat medewerkers na een- of tweemaal een 9-maandencontract doorstromen naar ander werk of een leerwerktraject. ,,We willen meer mensen de kans geven om werkervaring op te doen en door te stromen”, zei wethouder Yasin Torunoglu (PvdA, werk) dinsdagavond hierover in de raadscommissie. Dit deed hij na vragen over Gascogne Thuis van D66-raadslid Mary-Ann Schreurs.