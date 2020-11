Wethouder Torunoglu over Fellenoord: ‘Gigantisch plan voor bouw nieuw stuk Eindhoven’

‘Man van 12,5 miljoen’ krijgt 3,5 jaar cel; misschien wist hij niks van zijn cocaïne

18 november DEN BOSCH - De Eindhovenaar die ruim twaalf miljoen in zijn woning had liggen krijgt geen zes jaar cel zoals het Openbaar Ministerie eiste maar 3,5. Volgens de rechtbank is er twijfel of hij wel wist dat er ook een kilo cocaïne lag.