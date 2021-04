Wethouder wil geen nieuwe discussie: zware industrie blijft op Eindhovens bedrijventerrein De Hurk

EINDHOVEN - Een poging om opnieuw de discussie aan te zwengelen over de toekomst van de zware industrie op bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven stuit op fel verzet van wethouder Stijn Steenbakkers (Economische Zaken).

Volgens de CDA-wethouder heeft de Eindhovense politiek afgelopen periode diverse beslissingen genomen waar gevestigde bedrijven op moeten kunnen vertrouwen omdat ze met investeringen tientallen jaren vooruit blikken. ,,We vinden het dan niet wenselijk om de discussie na drie jaar al weer over te gaan doen’’, zei Steenbakkers over een initiatief van drie linkse partijen in de gemeenteraad.

Woningen in plaats van industrie

D66 in de Eindhovense gemeenteraad lanceerde het idee voor een debat de industrie te midden van woonwijken naar aanleiding van twee branden bij afvalverwerker Mirec en de slepende discussie over de woonboten op het Afwateringskanaal van het bedrijventerrein. De partij suggereert dat zware industrie vanwege de woningnood in Eindhoven plaats moet maken voor huizen. ,,De stad maakt een groeispurt en we moeten de toekomst van een bedrijventerrein midden in de stad opnieuw ter discussie durven stellen’’, zei D66-raadslid Tom Brouwers dinsdagavond.

Brouwers: ,,Als stad moet je blijven nadenken of keuzes uit het verleden nog aansluiten bij hedendaagse ontwikkelingen. De woonbootbewoners én andere omwonenden hebben recht op een veilig leefklimaat. Wil je gevaarlijke stoffen en het risico op brand in woonwijken? Wil je dit gebied behouden of uitbreiden voor zware industrie? Of wil je kijken naar alternatieven?’’, stelde hij een retorische vraag. ,,Wij willen ruimte bieden aan een prettig woon- en leefklimaat’’, zei hij.

Cruciale schakel voor hightechsector

Zijn initiatief kreeg steun van coalitiepartij GroenLinks en oppositiepartij SP. De drie partijen willen een aantal toekomstscenario’s laten doorrekenen en dan het debat voeren.

Het idee werd afgeserveerd door de wethouder. De Hurk is het enige bedrijventerrein in Eindhoven waar zware industrie terechtkan. Volgens de wethouder werken er 15.000 mensen. Veel bedrijven fungeren als toeleverancier voor de hightechsector fungeren daarom als cruciale schakel voor de economie in de regio, legde hij uit.

D66 concludeerde dinsdag dat de tijd nog niet rijp is voor de discussie. Het plan verdwijnt niet in de prullenbak, verzekerde de initiatiefnemer. Met GroenLinks en SP wil D66 nog in overleg over andere opties. Voor D66 is het bovendien een goed thema voor de verkiezingen volgend jaar, denkt Brouwers. ,,We kunnen het meenemen in ons verkiezingsprogramma.’’

Volledig scherm Wethouder Stijn Steenbakkers © Sem Wijnhoven/DCI Media