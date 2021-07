Weverstraat is het afvoerputje van afgesloten Kruisstraat: ‘Het is hier net een racebaan’

Willem Engel zondag op manifesta­tie in Eindhoven; burgemees­ter stelt cameratoe­zicht in

23 juli EINDHOVEN - Willem Engel van de stichting Viruswaarheid is een van de aangekondigde sprekers op een bijeenkomst zondag in het Philips de Jonghpark in Eindhoven. De burgemeester stelt preventief cameratoezicht in.