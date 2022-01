WhatsApp-oplichters spannen geldezels voor hun karretje, ‘gebruikte’ Eindhovenaren krijgen taakstraffen

Drie oude schoolge­bou­wen in Eindhoven binnenkort te koop; ook ateliers in oude Zeven­sprong aan Heezerweg op verkoop­lijst gemeente

EINDHOVEN - Drie monumentale scholen gaan de komende jaren in de verkoop bij de gemeente Eindhoven. Het zijn de voormalige Vrije School aan Woenselsestraat 316, De Zevensprong aan Heezerweg 347 en de oude Korenaer (net even in gebruik geweest als daklozen opvang) op de hoek Rector Baptistlaan-Sint-Wirostraat.

28 januari