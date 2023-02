‘Who are we’:De zoektocht van scholieren in een muurschildering

De laatste hand wordt gelegd aan een metershoog kunstwerk in het Stedelijk College Eindhoven. ‘Who are we’ is ontstaan met de inbreng en inspiratie van de leerlingen

‘Who are we’ oftewel ‘Wie zijn we’ is de naam van de kleurrijke muurschildering in de entreehal van Stedelijk College Eindhoven op de Henegouwenlaan. Illustrator Timber Sommerdijk alias Beginnend Snorretje verbeeldt op een sprekende manier de zoektocht van jongeren naar wie ze zijn.

Voor Nihitha (14)) had er nog een vraagteken achter gemogen. ,,We zijn nog erg jong en vragen ons af wie we en wat we willen zijn in de toekomst. Dat zijn we nog aan het ontdekken.”

Hailey Voster (13) zit in het leerlingenparlement. Zij hebben na een maandenlang proces de keuze mogen maken uit een aantal ontwerpen van Sommerdijk. ,,We hebben deze illustratie gekozen omdat het de multiculturele school weergeeft en hoe iedereen zoekt naar zichzelf.”

,,De zoektocht heb ik verbeeld met allerlei ‘haakjes’. De rugzak symboliseert wat je met je meedraagt en de verstopte letters het zoeken”, legt Sommerdijk uit. Meer uitleg kunnen leerlingen via een QR-code in de schildering opvragen. Het is een interactieve code waar ieder jaar wat anders achter geplaats kan worden.

Alle leerlingen van de middelbare school hebben mee kunnen bepalen welke kunstwerk aan de muren komt te hangen in hun school. Pim Benz van het ontwerperscollectief de Reuringsdienst vertelt over de werkwijze. ,,We hebben eerst input opgehaald bij de leerlingen. Zij konden aangeven wat voor kunstwerk ze wilden en ideeën aandragen. Vervolgens konden ze reageren op stellingen zoals ‘Wil je hier snel voorbij lopen of geïnspireerd raken’? Toen hebben we gekeken welke kunstenaar bij hun ideeën past.

Directeur Erna Brummel is erg enthousiast over het resultaat, alhoewel het best spannend was om het aan de leerlingen over te laten. ,,Het is heel gaaf geworden. Voor iedere leerling zit er wel iets in dat aanspreekt. Het geeft de visie van ons onderwijs weer: leerlingen die zich aan het ontwikkelen zijn.”

‘Who are we’ is zeker niet het laatste kunstwerk wat er gaat komen. Een aantal scholieren beschildert houten panelen die opgehangen gaan worden op de leerpleinen. Meve van Straaten (17) en Meike Sliepenbeek (17) maken samen met Ilja een impressie gebaseerd op het werk Amandelbloesem van schilder Vincent van Gogh.

,,Zo komt er meer leven in school. Het is een leuke opdracht om onze schooltijd mee af te sluiten”, zegt Meike. ,,De nieuwe school was nog erg kaal, nu komt er steeds meer. Het is leuk dat er straks een herinnering van ons deel uit maakt van de decoratie op school”, aldus Meve.