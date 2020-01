Wie bakte er pannenkoeken tijdens Wonderland?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl of d.hoekstra@ed.nl

Pannenkoeken bakken op Wonderland in Eindhoven. We weten het niet zeker maar waarschijnlijk is deze foto gemaakt tijdens het kinderfestijn dat vroeger in de zomervakantie plaatsvond in het Philips Ontspanningscentrum. Wie is daar geweest en heeft er ook nog leuke anekdotes over? Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl.

Volledig scherm Verhuizing Christelijke ULO in Eindhoven in 1959 © Frans van Mierlo

Weg met de misère, stond er op de spandoeken van de leerlingen die in 1959 in stoet naar het nieuwe onderkomen van de Christelijke Nationale ULO-school aan de Marconilaan in Eindhoven liepen. Bert van Engeland (72) uit Eindhoven zat destijds in de eerste klas van de school. ,,We waren te braaf voor een echt protest maar iedereen was opgelucht dat we een nieuwe school hadden.”

Houten gebouwtjes

Niet zo gek want de ULO was na de start in 1955 behoorlijk uit zijn jasje gegroeid. Destijds begon de school aan de Iepenlaan met zestig leerlingen maar dat waren er in 1959 bijna driehonderd. Veel te veel voor het schoolgebouw aan de Iepenlaan. Van Engeland: ,,Een aantal van ons kreeg les in twee houten gebouwtjes aan de Marconilaan. Gymles kregen we aan de Limburglaan en ook op de Bezemlaan (tegenwoordig de Koenraadlaan) zaten leerlingen op een zoldertje. Dat was overigens vooral lastig voor de leraren die de hele dag tussen die verschillende locaties moesten pendelen. Dan zaten wij al in de klas als zo'n leraar nog op de fiets door de regen moest.”

Het nieuwe schoolgebouw aan de Marconilaan was dus een hele vooruitgang. De directeur, ene meneer Van Vliet, was er volgens Van Engeland bijzonder zuinig op. ,,Bij binnenkomst moesten de schoenen uit en zo liepen we de hele dag op pantoffels om de vloerbedekking niet te beschadigen.”

Steun van de baron

Voordat de christelijke ULO-school het pand in 1955 betrok was er de Christelijke Nationale School met den Bijbel gevestigd. Een lagere school opgericht in de jaren twintig door Willem Nienhuis. Zijn kleindochter Marijke Nienhuis (70) zat er zelf ook op school. ,,Mijn opa heeft de school destijds opgericht met de steun van baron van Tuyll van Serooskerken. Net als mijn vader gereformeerd-protestants. Omdat de scholen in Eindhoven bijna allemaal katholiek waren, zijn ze zelf een christelijke school begonnen. Iedere ochtend werd er voorgelezen uit de Bijbel maar het was geen onderwijs met de zweep erover. We hadden lieve dikke leraren die ons heel vrij lieten.”