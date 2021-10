Wie bang is voor zombies en heksen moet WoensXL maar even overslaan...

Duiken onder de tafel

Als de twee ‘Skeletons’ voorbij een terras komen, duiken twee kindjes huilend onder de tafel als ze het metersgrote rijdende skelet zien. Gelukkig is het niet alleen griezelen, maar kunnen de kinderen ook meedoen aan de trick-or-treattocht in winkelcentrum WoenselXL, dat dit weekend in het teken staat van Halloween.

14.000 snoepjes - samen goed voor 600 kilo - zijn niet voldoende om alle pompoenemmertjes te vullen van de bezoekers tijdens Halloween zaterdag en zondag in het Woenselse winkelcentrum. De animo voor de trick or treattocht is zo groot dat menig deelnemende winkelier snel de voorraad griezelsnoep aan moet vullen.

Veel kinderen hollen nog een pompoen uit om ’s avonds thuis nog te griezelen. ,,Zaterdag alleen al zijn er honderd pompoenen doorheen gegaan”, zegt Simon de Groot, begeleider bij de activiteit. Dean (4) is druk in de weer met snijden en scheppen. Trots laat hij zijn skelettenpak zien, want hij gaat vanavond thuis nog een trick-or-treattocht lopen. ,,Vanavond gaat er een kaarsje in de pompoen en zet ik hem in de tuin”, zegt Dean. Maar het belangrijkste is toch het snoep. Hij heeft geen snoepemmertje, maar neemt een grote tas mee ‘waar wel honderd snoepjes in kunnen...’