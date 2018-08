Wie ben jij: ‘Ik word nu geaccepteerd zoals ik ben’

Zomerserie Opnieuw Bekeken: Zachtjes kabbelend terug naar Lith

11:00 LITH - Het gras heeft vrijwel dezelfde kleur als de schapen die er hoorbaar doorheen knisperen. Ze proberen uit alle macht nog iets groens te vinden op de velden die door de hitte deinen en te golven. Er is geen mens te bekennen, nog minder is er te horen. Tot de Lithse Dijk is bereikt en we uitzicht hebben over de Maas en het daarachter liggende Gelderse landschap. Dat is even vuilwit en dorstig als in Brabant, maar óp de Maas varen motor- en zeilbootjes, allemaal vrolijk wit. Ze zijn net de sluizen gepasseerd, op weg naar het westen, naar Den Bosch misschien, of Rotterdam.