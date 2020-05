Wie beschilderde in 1956 de wanden van de Gerardusschool in Weebosch?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

Wandschilderingen in de Gerardusschool in Weebosch. Frans van Mierlo maakte deze foto in 1956. We komen graag in contact met kinderen die destijds hun creativiteit kwijt konden op de muren van deze school. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl en onder dit artikel voor meer foto’s

Volledig scherm De opening van de Philips Expeditieruimte in Acht in 1958 © Frans van Mierlo

Liefst 650 meter spoorbaan liep er door het Philips Export Groepagecentrum in Acht. Het werd geopend in 1958 door burgemeester Witte en was het nieuwe expeditiecentrum van het elektronicaconcern in Eindhoven. Televisies, stofzuigers en videorecorders gingen vanuit Acht per trein de hele wereld over. Een verslaggever die verslag doet van de officiële opening merkt op dat de bezoeker er zijn of haar topografische kennis behoorlijk kan opfrissen. Bestellingen liggen er klaar voor Ananalafa op Madagascar, Papeete op Tahiti en Rawalpindi in Pakistan.

Van het Veemgebouw naar Acht

Gerard Diepens (85) uit Eindhoven werkte er vanaf het begin. We zijn van het Veemgebouw in Eindhoven naar Acht verhuisd. ,,Een gigantisch complex, weet ik nog. Treinen reden aan de ene kant naar binnen en aan de andere kant weer naar buiten. De deur stond altijd open dus het tochtte nogal. Ik was controleur en mijn taak was zorgen dat de juiste bestellingen in de goede wagons werden gelaten. Daarna kwam er nog iemand van de douane om de wagon te verzegelen.”

Ton van Liempt uit Oirschot vertelt over de ‘groene golf’. ,,Er werden op de vloer vakken geschilderd ter grootte van een vrachtwagen of wagon. Alle goederen die binnen kwamen werden meteen doorgestuurd naar een van de vakken die gekoppeld was aan een bestemming. De wagons werden ‘s avonds door een eigen Philips locomotief opgehaald en afgeleverd via een eigen spoorlijn bij de NS op station Eindhoven.”

Dronken chauffeur

De vader van Jan Damen, eveneens Jan, was 32 jaar werkzaam bij het expeditiecentrum. Een groot deel van die tijd als bedrijfsleider van de binnenlandse expeditie. Als kind mocht Damen wel eens mee naar het complex. ,,Voor mijn gevoel lag het best afgelegen. Over de klinkertjes van de Achtseweg Zuid en langs de Philips Fruittuin kwam je via een kronkelige weg bij de ingang.”

Als bedrijfsleider werd de vader van Damen nogal eens gebeld als er iets gebeurd was. ,,Ik herinner me een belletje over een dronken vorkhefchauffeur die een stelling met acht hoog opgestapelde wasmachines omver had gereden. En een portier die tijdens zijn ronde door een van de hallen was aangevallen door een grote binnengeglipte vogel.”

Volledig scherm Muurschilderingen in Gerardusschool in Weebosch © Frans van Mierlo

Volledig scherm Muurschilderingen in Gerardusschool in Weebosch © Frans van Mierlo