Wie bezocht de Fancy Fair in Genderdal in 1959?

EINDHOVEN - Een Fancy Fair in de Eindhovense wijk Genderdal. Een foto gemaakt in 1959 maar wat was er eigenlijk te doen op deze Fancy Fair? En wie is de dame op de foto?

Volledig scherm De opening van een wandelpark bij Kasteel Heeze in mei 1959. © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige keer. Inclusief alle wc’s en badkamers telt Kasteel Heeze wel meer dan honderd kamers, weet Janny Mucznik (86). Ze kan het weten want als jong meisje maakte ze alle kamers schoon. Mucznik herkende zichzelf op de foto van een paar weken geleden. ,,Ik was 24 en sta rechts bij de drie kinderen van baron Henk van Serooskerken.” Het was volgens de Heezense inderdaad bij de opening van het wandelbos bij het kasteel. ,,Dat werd mede door mijn vader onderhouden.”

Familietraditie

Werken op het kasteel was sowieso een soort van familietraditie, zo vertelt Mucznik. ,,Mijn moeder had er gewerkt net als een paar tantes. De broer van mijn moeder was chauffeur van de baron. Toen ik er op mijn 14de ging werken, leefde de oude baron Samuel van Serooskerken nog. Die woonde er samen met freule Miep, een nicht van hem. Ik weet nog dat de freule bij ons thuis kwam om te vragen of ik er kon komen werken in de huishouding.”

Quote Als de bel klonk was het tijd voor koffie maar in het begin verdwaalde ik bij mijn zoektocht naar de koffieka­mer Janny Mucznik

Het grote kasteel was wel even wennen, zo kijkt Mucznik zestig jaar later terug. ,,Als de bel klonk was het tijd voor koffie maar in het begin verdwaalde ik bij mijn zoektocht naar de koffiekamer. Dan trok ik alle deuren open om de weg naar beneden te zoeken. Na de dood van de oude baron kwam zijn zoon er wonen. In de zomer kwam er vaak bezoek en waren er uitgebreide diners. En dan moest ik de afwas doen. Enorme bergen borden en schalen, dat waren niet de leukste klusjes.”

Een kuil als badkuip

In de winter kregen alle kamers een grondige schoonmaakbeurt, vervolgt Mucznik. ,,Allemaal even prachtig maar wel heel veel werk. Veel kamers werden bovendien nauwelijks gebruikt. Vooral de badkamer is me bijgebleven. Met een grote gemetselde kuil als badkuip.”

Hendrik Nicolaas Cornelis baron Van Tuyll van Serooskerken overleed in 2017. Een half jaar eerder vierde hij nog zijn 100ste verjaardag. Een vriendelijke man, zo weet Mucznik nog. ,,Ook zijn vrouw maakte altijd een praatje als ik haar tegenkwam in het kasteel. De baron is nog burgemeester geweest in Doesburg. Toen woonde hij ook niet op het kasteel en was ik er soms helemaal alleen aan het werk. Gelukkig kon ik nog koffie drinken met mijn vader, die er in de tuin aan het werk was.”

