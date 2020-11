Wie bezorgde in 1956 met paard en wagen voor Van Gend en Loos?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

De opening van een nieuwe goederenloods in Eindhoven voor Van Gend en Loos in 1956. Pakketjes werden nog met paard en wagen bezorgd, zo lijkt het. Wie heeft er destijds gewerkt of op een andere manier leuke herinneringen. We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

En dan de foto van vorige week. ‘Alweer een poedel’. Het werd die maandag in mei 1962 nogal eens verzucht door de dames van het Vrouwengilde. In zaal Rozenstein aan de Aalsterweg in Eindhoven waren de leden pas voor de derde keer bijeen voor hun kegelclubje, zo schreef de krant de volgende dag. Het gebrek aan ervaring zorgde voor veel misperen waarbij de zware bal uit de baan vloog en de negen kegels bleven staan. In kegeltaal een poedel.

Kegelclub ‘Alles Um’

De dames op de foto werden niet herkend door lezers. Piet Thomassen kan zich wel Rozenstein herinneren. ,,Kegelclub ‘Alles Um’ speelde er wedstrijden. Met onder de leden de directeuren van De Burgh, Campina en Mercedes. Ook Wim van Doorne gooide er volgens mij regelmatig een balletje.”

Quote Mussert klaagde over de hetze die er door de landelijke pers tegen de NSB werd gevoerd en verliet onder luid applaus en de klanken van het Wilhelmus de zaal

Over Rozenstein valt nog wel het nodige meer te vertellen. Het statige pand werd in 1895 gebouwd als Societeit. Op een enorm landgoed met in de tuin ook een kiosk waar optredens werden gegeven. In 1917 werd het pand verbouwd tot schoenenfabriek van Johannes van de Meerakker die wel de naam Rozenstein in stand hield. Pas in 1930 werd het weer een café-restaurant met een concertzaal en een aantal kegelbanen. Beroemd om de koude schotels en halve haantjes en het podium voor carnaval, kapperswedstrijden en bokswedstrijden. Eens per week had een notaris er zitting die in Rozenstein huizen en percelen per opbod verkocht.

Jammerlijk einde

Noemenswaardig is ook de toespraak die Anton Mussert er in februari 1934 hield. Onder grote belangstelling want 900 bezoekers waren naar Rozenstein gekomen en nog eens honderden moesten teleurgesteld worden. In zijn toespraak sprak hij over zijn partij, de NSB, waarmee hij naar eigen zeggen als doel had solidariteit te brengen. Hij klaagde over de hetze die er door de landelijke pers tegen de NSB werd gevoerd en verliet onder luid applaus en de klanken van het Wilhelmus de zaal.

Rozenstein kende een jammerlijk einde. Zoals zoveel moois in Eindhoven viel het pand ten prooi aan de slopershamers. Het stond dicht op de Aalsterweg en toen de gemeente die wilde verbreden, stond Rozenstein in de weg. De eigenaars, de familie Sars, gingen verder met een traiteurshuis aan de overkant van de straat.

