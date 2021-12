Wie bouwde er in de jaren 60 mee aan het hoofdkantoor van Philips in Eindhoven?

EINDHOVEN - Een foto van het spoorviaduct tussen Vredeoord en de Bezuidenhoutseweg met, zo lijkt het, op de achtergrond de bouw van het Philips hoofdgebouw in de jaren zestig. Wat zou de aanleiding geweest voor de foto? Iets met het viaduct of toch de bouw van het Philips-kantoor?

En dan natuurlijk de foto van vorige week. Het riviertje moet de komende jaren weer zichtbaar worden in het Eindhovense centrum maar aan de Gender hebben veel Eindhovenaren op leeftijd geen al te beste herinneringen. De beek stonk, trok ratten aan en zorgde voor de verspreiding van ziektes. Op de foto van vorige week zijn werkzaamheden te zien aan de Gender ter hoogte van de Markt. Ergens in 1956 op de hoek van de huidige Hermanus Boexstraat.

Deel ging ondergronds

Oorspronkelijk stroomde de 15 kilometer lange Gender vanuit Steensel door het Eindhovense centrum om uit te monden in de Dommel. Door de jaren heen werd de beek een aantal keren verlegd en de delen in het centrum werden gedempt of gingen voortaan ondergronds door bijvoorbeeld rioolbuizen. In het Genderpark is het riviertje nog wel te zien en vlakbij mondt de Gender uit in het afwateringskanaal dat weer verbonden is met de Dommel.

Jan Rosenbrand weet nog dat de Gender zo'n honderd meter langs de Willemstraat liep. ,,Iedere dag had het riviertje een andere kleur. Rood, blauw, zwart of groen. Dat kwam doordat de Elias fabriek er water in loosde met restanten van verfstoffen. Ook de melkfabriek St. Petrus loosde er afvalwater en regelmatig zagen we er kadavers van dode honden of katten in drijven. Het stonk dan verschrikkelijk.”

Epidemie door vervuilde melk

Ook Edmond De Smet heeft geen fijne herinneringen aan de Gender. ,,In 1949 brak er in Eindhoven een paratyfus-epidemie uit. Er waren 141 besmettingen, het merendeel bij kinderen jonger dan 14. De oorzaak was dat water uit de Gender terecht was gekomen in het spoelwater van de melkfabriek waardoor ook de melk vervuild werd. Ik was een van de kinderen die besmet raakte. Ik kan me nog goed herinneren dat ik als 3-jarige in mijn bedje achter een glazen wand stond. Ik bonkte tegen het glas waarachter mijn moeder en een verpleegster met een mondkapje stond. De huidige coronapandemie roept dit beeld weer regelmatig op.”

Carlo van der Zanden heeft wel goede herinneringen aan de Gender. ,,Ik weet nog dat deze door de Sophia van Wurtemberglaan stroomde. Als kinderen speelden we rond het riviertje en regelmatig haalde er iemand een nat pak. Later ging de Gender ondergronds door grote rioolbuizen. Die buizen lagen in delen in de straat te wachten om geplaatst te worden. Vanwege de grote diameter waren ze ideaal om in te vrijen met een meisje.”