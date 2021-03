Wie danste er met wie op het MTS-bal in 1956?

EINDHOVEN - Schuifelen bij het MTS-bal in 1956. Is dit de voormalige school aan de Frederiklaan in Eindhoven en wie weet wie de studenten op de foto zijn? Ook andere herinneringen aan de MTS zijn welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

,,Een fiere man, de sjerp zonder ook maar een kreukeltje en bij zijn begrafenis was het afscheid een koning waardig.” Zomaar enkele herinneringen die Marijke Franken-van den Bemt heeft aan haar opa Jan Hendrickx die hier als deken van het Sint Catharinagilde rechts op de foto staat.

Nieuwe koning

We schrijven 28 juli 1952 als de gildebroeders bij de schutsboom op Koudenhoven in Tongelre bepalen wie zich de komende jaren koning mag noemen. Het is uiteindelijk Piet van Lieshout jr. die bij het 25e schot de koningsvogel van de schutsboom weet te schieten. Op de foto is de traditionele handwassing te zien waarna de koning het gildehuis mocht betreden.

Het staat allemaal in een dagboek dat Jan Hendrickx heeft bijgehouden in zijn tijd als deken. Een reis door de tijd voor zijn kleindochter Marijke Franken die tegenwoordig in Anna Paulowna woont. ,,Alle herinneringen kwamen weer boven want ik bleef als klein meisje vaak slapen bij mijn opa en oma. Bij plechtige gelegenheden mocht ik opa dan helpen met aankleden. Een donkerrode sjerp afgezet met zilverband. Het zilveren schild van het gilde mooi opgepoetst en zijn medailles opgespeld. Dan werd de zwarte vilten hoed met de witte struisvogelveer opgezet. Ik aaide dan even over de veer en zei dan dat hij er goed uitzag. In een kast achter de trap stonden de geweren waarmee door de gildebroeders geschoten werd. Het maakte op ons allemaal heel veel indruk.”

Gemeentepolitie

Pieter Schroeders woont samen met zijn vrouw Maria al 27 jaar in Canada maar herkende Piet van Lieshout meteen toen hij vorige week de digitale krant opende op zijn computer. ,,Piet is in 1944 door mijn vader Jos aangenomen bij de gemeentepolitie en deed daar de materiaalverzorging. Ook mijn vader was lid van het gilde in Tongelre en omdat hij bij de politie werkte kon hij makkelijk aan wapenvergunningen komen die het gilde nodig had toen ze na de oorlogsjaren de activiteiten weer wilden opstarten.”

Schroeders, destijds nog een klein manneke, kan zich de zoektocht naar oude spullen van het gilde nog herinneren. ,,Bij de ene boerderij werden trommels gevonden en een andere boer had nog wat zilver op zolder liggen. Goed verstopt om te voorkomen dat ze in de oorlog in beslag werden genomen.”

