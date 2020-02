Wie deed eindexamen op het Eindhovense Floor Evers in 1976?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl of d.hoekstra@ed.nl

Allereerst de foto van deze week. Een fotoreportage bij de examenklas van de Floor Evers school aan de Oranjestraat in Eindhoven. Wie ziet zichzelf terug op deze foto uit 1976 of heeft nog andere verhalen over deze school? We horen het graag. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl voor meer foto's. Die staan ook onder dit artikel.

Volledig scherm DAF Congres eind jaren vijftig of begin jaren zestig © Frans van Mierlo

Alles was uit de kast getrokken om een goede indruk te maken toen DAF in 1960 een groot aantal diplomaten uit het buitenland naar Eindhoven haalde. Voor een bezoek aan de personenwagenfabriek en een kennismaking met de DAF 600, de eerste personenauto van het bedrijf die een jaar eerder gepresenteerd was.

Loek van den Hurk werkte destijds net bij DAF en kan het zich nog goed herinneren. ,,Er was een rondleiding door de fabriek in Eindhoven en na afloop stond er in de Daffetaria een uitgebreid buffet met exclusieve gerechten. Ik herinner me dat ik voor het eerst in mijn leven champignons zag. Kijken maar aankomen ho maar. Aan het eind van de dag werden de gasten met Dafjes onder politiebegeleiding naar het station gebracht waar een speciale trein klaarstond. De Dafjes hadden de kleuren van de Nederlandse vlag. Voorop een rode met daar achter een witte en een blauwe.”

De tolk van Hub en Wim

Wie er op de foto achter de microfoon staat blijft onduidelijk. Is het burgemeester Witte? Wel herkenden lezers een aantal andere personen op de foto. Wim van Eekelen bijvoorbeeld. Hij staat rechts op de foto en was de secretaris van Hub en Wim van Doorne.

Links naast de onbekende spreker zit Andre Schütz, zo schrijft Van den Hurk. ,,Schütz was hoofd van de Bezoekcentrale, de afdeling die verantwoordelijk was voor de ontvangst van gasten. Hij zal ook deze dag georganiseerd hebben en zat er waarschijnlijk ook als tolk voor de directie.” Dat laatste kan volgens lezer Piet Wintermans wel kloppen. ,,Schütz kwam uit Helmond en had een grote talenknobbel. Hij sprak wel vijf of zes talen vloeiend.”

Fiat-bus bij DAF

Ook een andere lezer heeft herinneringen aan Schütz. ,,Ik weet nog dat er in die tijd bijna dagelijks bussen vol vrouwen uit Limburg kwamen. DAF wilde ze enthousiast maken zodat die vrouwen hun mannen aanspoorden om bij ons te komen werken. Zo'n mooie fabriek was toch veel beter dan werken in de mijnen. Natuurlijk waren het DAF-bussen die werden gebruikt voor de rondleiding. Behalve die ene keer toen er opeens een Fiat-bus over het terrein reed. ‘Wie heeft dat gedaan’, vroeg Martien van Doorne boos waarop Schütz naar mij wees. Ik wist van niks maar dat is wel mijn herinnering aan Schütz.”

Volledig scherm De examenklas van 1976 van de Floor Eversschool in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm De examenklas van 1976 van de Floor Eversschool in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm De examenklas van 1976 van de Floor Eversschool in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm De examenklas van 1976 van de Floor Eversschool in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm De examenklas van 1976 van de Floor Eversschool in Eindhoven © Frans van Mierlo

Volledig scherm De examenklas van 1976 van de Floor Eversschool in Eindhoven © Frans van Mierlo