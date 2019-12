Wie draaide er sigaren bij Karel 1 in Eindhoven?

EINDHOVEN - Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.rhce.nl.

Allereerst de foto van deze week. De sigarenfabriek Karel 1 van Van Abbe in Eindhoven. Gaat het hier om de fabriek bij het Eindhovensch Kanaal. Wie heeft er gewerkt en heeft nog verhalen uit die tijd? We horen het graag. Meer foto’s staan op fotowerkplaats-rhce.nl en onder dit artikel.

Volledig scherm Schoolbal bij de Eindhovense Dansschool Gerard Need in 1965 © Frans van Mierlo

En dan terug naar vorige week. Haar drankjes hoefde Mieke Brandts uit Helmond nooit zelf te betalen. In de jaren tachtig danste ze iedere zondag bij dansschool Gerard Need in Eindhoven en daar waren genoeg jongens die voor haar wilde betalen. ,,Als mijn vader me kwam ophalen boden ze hem zelfs een pilsje aan. Om de tijd wat te rekken natuurlijk.” Net als haar zus trouwde Brandts uiteindelijk met een van de jongens uit de Dansschool. ,,We kregen samen een dochter maar helaas is mijn man al vroeg overleden.”

Talloze huwelijken

Volgens Jerome Need hebben talloze huwelijken hun oorsprong bij de dansschool van zijn vader Gerard. Die begon in 1950 aan de Mauritsstraat in Eindhoven. ,,In 1959 kwam er een tweede dansschool aan de Biesterdwarsweg in Stratum. Daar is ook deze foto gemaakt tijdens een schoolbal in zaal Cintha, vernoemd naar mijn zus Jacintha.”

Voor het succes van zijn dansscholen heeft Gerard volgens Jerome hard moeten werken. ,,Hij volgde een dansopleiding in Engeland en terug in Eindhoven is hij begonnen met het organiseren van dansavonden in de hele regio. Gewoon op de fiets met een versterker en platen onder de arm de zaaltjes af.”

Romantiek

Frank Douze uit Waalre ging dagelijks naar de dansschool van Need. ,,Het hoorde destijds ook bij je opvoeding. Er waren duidelijke regels want zo vroegen de mannen de vrouwen ten dans. Het liefst met een beleefde buiging. En soms bloeide er inderdaad iets moois op”, zo weet ook Douze. ,,Veel tijd voor romantiek was er overigens niet want alleen op zondag draaide de dj twee liedjes waarop de verliefde stelletjes even konden schuifelen. Gelukkig was er op de begane grond ook nog een soort disco.”

Toen de dansschool aan de Biesterdwarsweg sloot, ging Douze naar de Mauritsstraat. ,,Veel ouders hadden liever dan hun kinderen gingen dansen dan dat ze naar het café gingen. Het gevolg was dat kinderen zich bij de dansschool lieten afzetten en als hun ouders vertrokken waren alsnog de stad indoken. Ik was niet zo'n jongen van het café.”

Kitty

Op de foto herkent Jerome Need zijn tante Kitty van Deursen en Tiny Waterschoot. Beide gaven les bij Need en geven hier een demonstratie. ,,Het was een mooie tijd,” aldus Jerome die naar eigen zeggen zelf ook heel aardig kan dansen.

Volledig scherm Sigarenfabriek Karel 1 van Van Abbe in Eindhoven © Frans van Mierlo

