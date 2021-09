Wie fietste er in 1962 met het bevrijdingsvuur naar Eindhoven?

EINDHOVEN - Volgende week komt het bevrijdingsvuur weer per fiets uit het Franse Bayeux. Dat was ook al het geval in 1962 wat op deze foto te zien is. Natuurlijk op 18 september als hier de bevrijding van Eindhoven herdacht wordt. Wie fietste er ooit mee vanuit Frankrijk en heeft daar nog bijzondere of grappige herinneringen aan? We komen graag via d.hoekstra@ed.nl met u in contact. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Optreden van balletschool bij zaal Rozenstein in Eindhoven © Frans van Mierlo

En dan de foto van de vorige keer. In stemmig zwart geven ballerina’s in 1955 een voorstelling in zaal Rozenstein aan de Aalsterweg in Eindhoven. Eindhovenaar Jerome Need herkende de foto meteen. Hij is de zoon van Gerard Need die de oprichter was van Dansschool Need met vestigingen aan de Mauritsstraat en de Biesterdwarsweg.

Trouwen om een pand te kopen

,,Mijn vader heeft een dansopleiding gevolgd in Engeland en is in 1950 begonnen aan de Mauritsstraat. Vlak nadat hij met mijn moeder was getrouwd. Dat was zelfs een voorwaarde om het pand te mogen kopen. Wij woonden boven de danszaal waar dus ook balletles werd gegeven. Dat deed mijn vader overigens niet zelf, de lessen werden gegeven door een zekere mevrouw Van Meerlo. Mijn vader, die in 2003 is overleden, had een goed gevoel voor ondernemerschap en speelde op die manier handig in op de vraag naar balletles.”

Quote De woorden ‘plié, pas de bourrée’ klinken me nog in de oren Jerome Need, Zoon van Gerard Need

Als klein jongetje ging Jerome Need vaak kijken. ,,Dan werden er grote houten steunen en balken uit de kast gehaald waaraan de oefeningen gedaan konden worden. De woorden ‘plié, pas de bourrée’ klinken me nog in de oren. Ik kan me ook nog een balletvoorstelling herinneren in de jaren zestig. Er werd een soort sprookje opgevoerd waarbij een meisje door een ‘spiegel’ van papier moest springen. Ze ging er met een elegante boog doorheen maar omdat er een stuk papier aan haar voet bleef plakken, gleed ze bij het neerkomen op het gladde parket hard onderuit. Een grote buil op haar hoofd en einde sprookje.”

Dansen als opvoeding

Het waren andere tijden. ,,Leren dansen hoorde destijds een beetje bij je opvoeding”, zo vertelt Need. ,,Er was verder ook niet zoveel. Geen internet en niks op televisie. Dansen was een mooie manier om andere mensen te ontmoeten.”

Nog even terug naar de foto die dus gemaakt is bij zaal Rozenstein. Vlakbij de dansstudio aan de Biesterdwarsweg en volgens Need werd er voor voorstellingen wel vaker een andere zaal gebruikt. Zaal Rozenstein zat in een statig pand op een enorm landgoed. Gebouwd eind negentiende eeuw. Nadat het vanaf 1917 een tijdlang dienst deed als schoenenfabriek kwam er in 1930 weer een café met een concertzaal en een paar kegelbanen. Weer wat later dus zaal Rozenstein. Rond 1975 wordt het pand gesloopt. Op dezelfde plek staat tegenwoordig wooncomplex Den Biest.