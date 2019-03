Wie gaat er vasten tot Pasen?

Verhuizing ambulances Helmond naar brandweer­ka­zer­ne geschrapt

12:02 HELMOND - De in Helmond gestationeerde ambulances van de GGD Brabant-Zuidoost trekken niet in bij de brandweer aan de Deurneseweg, zoals aanvankelijk het plan was. Ook op andere plekken in de regio zijn veranderingen op til.