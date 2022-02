Wie ging er in de zomer van 1955 naar een basisschool in het Eindhovense Villapark?

Wie liet zich in de jaren vijftig knippen door kapper Rogmans in Eindhoven?

EINDHOVEN - De inzegening van kapper Rogmans aan het Stationsplein in augustus 1955. Ging het hier om de opening van een nieuwe kapsalon of was er een andere aanleiding? En wie heeft Rogmans nog gekend of ging er naar de kapper? We komen graag in contact met lezers die nog herinneringen hebben. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.

29 januari