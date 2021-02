Wie ging in 1961 naar de kleuterschool aan de Eindhovense Stokroosstraat?

EINDHOVEN - Het was dringen voor de foto toen Frans van Mierlo in 1961 dit kiekje nam in de kleuterschool aan de Eindhovense Stokroosstraat. Wie staan er op de foto en wat was de aanleiding voor de reportage? We horen het graag. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm Filmopnames bij Philips in juni 1964 © Frans van Mierlo

Een hele cameraploeg rond twee dames die aan de lunch of het avondeten zitten. Erg spannende televisie zal het in juni 1964 niet opgeleverd hebben. Filmopnamen bij Philips, schreef Frans van Mierlo bij deze foto. Het hoe en waarom is en blijft onduidelijk want de reacties van lezers bieden weinig aanknopingspunten.

Dure auto's

‘De bedrijfskantine van het Natlab’, suggereert een lezer. Een ander denkt dat de foto gemaakt is bij de Cederlaan. Lezeres Fanny van Hout - Van Wanrooij herkende ook de mensen op de foto niet maar de foto riep wel de herinnering aan filmopnamen die in hetzelfde jaar eveneens door Philips bij haar ouders thuis werden gemaakt. ,,Ik was nog maar een meisje maar ik herinner het me nog goed. We woonden in de Jacob van Campenweg in Eindhoven en opeens stond de hele straat vol met grote dure auto's van een filmploeg. Met Japanners en de beroemde journalist Leo Pagano. Ze wilden ons filmen terwijl we aan de lunch zaten. Net zo gewoon als de twee dames op de foto uit de krant en daarom denk ik dat het misschien met elkaar te maken heeft.”

Hoe de filmploeg bij het gezin Van Wanrooij uitkwam is tot op de dag van vandaag een raadsel voor de Eindhovense. ,,Mijn moeder wist van niks en ook mijn vader, die wel bij Philips werkte, vertelde er niks mee van doen te hebben. Dat laatste heb ik altijd betwijfeld. Hij was geen prater en wist dingen goed geheim te houden. Toen hij een keer 50.000 gulden bij de Lotto had gewonnen, hoorden we dat ook pas dagen later.”

Zondagse servies

Een flitsbezoek was het van de filmploeg, vertelt Fanny van Hout. ,,Ik denk dat ze alles bij elkaar misschien een half uur binnen zijn geweest. Ze volgden mijn moeder met de camera tot in de tuin. Die wilde nog snel het zondagse servies op tafel zetten maar dat mocht niet van de cameraploeg. Een gewoon Hollands gezin aan de soep en pudding, dat moest het zijn.”

Haar ouders zijn inmiddels allebei overleden maar Van Hout zou graag nog eens weten waarom de cameraploeg er in 1964 nou precies was en of de beelden nog ergens zijn. ,,Ook omdat mijn tweelingbroertje een paar jaar later overleden is en ik graag nog eens wat bewegende beelden zou hebben waar hij op te zien is.”