Wie haalde er in december 1960 kinderen uit Berlijn voor een bezoekje aan DAF?

En dan de foto van vorige week. Haowt oewen tetter. Het was het motto van Wiet Hendriksen toen hij in 1966 als Wiet d'n Urste over Lampegat regeerde. De prins carnaval van dat jaar staat hier op de bar van zijn eigen hotel 't Silveren Seepaerd in Eindhoven

Carnaval op de kaart

't Silveren Seepaerd was in de jaren zestig ook de thuisbasis van carnavalsvereniging De Volders. Een van de drijvende krachten achter deze carnavalsclub is Pi Jacobs, op de foto kijkt hij rechts lachend naar de fotograaf. Jacobs was directeur van de Eindhovense VVV, weet Elsje van Abbe - Meerhoff. ,,Hij kwam uit Maastricht dus wist wel hoe je carnaval moest vieren. Hij was een vriend van mijn vader André Meerhoff en samen hebben ze het carnaval in Eindhoven echt op de kaart gezet.”

Over Pi Jacobs is overigens nog een leuk verhaal te vertellen. In 1960 werd hij, samen met Oppervolder Bèr Meys ‘ontvoerd’ op de dag voor carnaval. Dit gebeurde door de leden van de Kwelschapen, de militaire carnavalsvereniging van Welschap.

Straaljager over de Fuutlaan

Jacobs werd snel weer vrijgelaten en moest de volgende dag prins carnaval ontvangen op het station. Tijdens zijn welkomstwoord kwam er over de Fuutlaan een wel erg vreemde stoet. Het bleek om een echte straaljager van Welschap te gaan. Rechtop in de cockpit stond een stralende en wild zwaaiende Bèr Meys.

Quote De selectie voor de dansgarde was al streng en tijdens carnaval moest je keurig in het gareel lopen. Niet drinken, niet roken en niet scharrelen in uniform Mieke Hendriks

Links staand op de foto staat Mieke Hendriks (74), destijds lid van de dansgarde van de Volders. ,,Een mooie tijd maar wel met strikte regels”, zo vertelt Hendriks. ,,De selectie voor de dansgarde was al streng en tijdens carnaval moest je keurig in het gareel lopen. Niet drinken, niet roken en niet scharrelen in uniform.”

Verplicht thuisgebracht

Als de officiële activiteiten voorbij waren, mochten de meisjes van de dansgarde zich omkleden en waren ze vrij. ,,Maar als we 's avonds naar huis wilden, werden we verplicht thuisgebracht door iemand van de raad van elf.” Drie jaar was Hendriks lid van de dansgarde en een jaar later leerde ze, ook in 't Silveren Seepaerd, tijdens carnaval haar man kennen. ,,We zouden er in december 1971 trouwen maar in september van dat jaar brandde het hotel af.”

Hendriks en haar man weken uit naar de Karpendonkse Hoeve. ,,Mijn man is later nog gevraagd om ook prins carnaval van Eindhoven te worden maar daar heb ik een stokje voor gestoken. Ik wist wat het zou kosten en we hadden net een tweeling gekregen.”

