Wie heeft het nieuwe Eindhoven-lied geschreven? Woensdagavond is de bekendmaking van The Sound of Eindhoven

Twee maanden lang kregen lokale producers en muziekmakers de tijd om hun muzikale ode aan Eindhoven in te sturen. Dat resulteerde in meer dan 100 inzendingen en daaruit is een jury-top-5 en een publiek top-5 gekomen. Opmerkelijk is dat twee gezelschappen, ‘Hang Chow Crow’ en ‘Hangmat’ in beide top-5-lijstjes staan.

Citymarketingorganisatie Eindhoven365 is initiatiefnemer van The Sound of Eindhoven. Het wilde met name in de coronacrisis de Eindhovense muziek een boost geven. ,,Het aantal inzendingen heeft ons overweldigd”, zegt Tamara Savelkoels van Eindhoven365. ,,Allemaal geweldige liedjes met een hart voor Eindhoven geschreven. We zijn op zoek naar hèt Eindhoven Anthem, maar ik denk dar er meer liedjes een mooie toekomst tegemoet gaan!”

Eén van de finalisten is Hang Chow Crow, een studentikoze hiphop-groep uit Stratum. ,,In ons nummer ‘Het Zonnige Zuiden’ bezingen we alles wat mooi is aan Eindhoven. Ik had niet verwacht dat we de finale zouden halen en ik ga nu ook niet roepen dat we wel even winnen”, zegt producer Dorus de Laat. ,,Laten we maar niet op de feiten vooruit lopen”.