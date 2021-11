Wie hing in 1955 in de touwen in het boksgevecht tegen Henk de Vaal uit Eindhoven?

EINDHOVEN - Henk de Vaal uit de Morsestraat in Eindhoven werd in december 1955 nationaal kampioen boksen in het weltergewicht. Wie was erbij die dag en hoe is het met de carrière van De Vaal gegaan daarna? Heeft u meer informatie, laat het weten via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Volledig scherm De ingebruikname van 70 woningen in Zeelst, gebouwd door bouwbedrijf Coppelmans © Frans van Mierlo

En dan terug naar vorige week. Hij woont al dertig jaar in de Ardennen maar via een vriend kreeg Hendrik Coppelmans afgelopen week toch de foto van afgelopen zaterdag onder ogen. ,,Een foto van de officiële opening van een nieuwe woonwijk in Zeelst. Met huizen gebouwd door het bouwbedrijf van mijn opa en zijn zonen waaronder mijn vader Frits.”

Moeder haalde de huur op

Het gaat om huizen in onder meer de St. Severinuslaan, zo weet Coppelmans. ,,Mijn vader heeft daar destijds een hoekhuis gekocht en daar hebben we een jaar of zeven gewoond. Op de foto staat onder andere mijn opa. Naast de man die het lint doorknipt.” Coppelmans zus Elfri weet nog dat hun moeder maandelijks de huur ophaalde. ,,Honderd gulden contant. Onze moeder leeft nog en weet nog dat de opening van de straat destijds ‘een hele gebeurtenis’ was.”

Ook Franka Werter - Van Oorschot woonde als meisje in de Severinuslaan. ,,Daarvoor woonden we om de hoek in de Kruisstraat maar dat vond mijn moeder maar een spookhuis. Via via heeft mijn vader ons oude huis kunnen verkopen en zijn we in de nieuwbouw beland. De verhuizing ging per paard en wagen, weet ik nog.”

Kinderen uit de grote stad

In de straat woonden volgens Werter verder veel militairen die gestationeerd waren op Vliegbasis Eindhoven. ,,Zeelst was tot dan toe nog een echt dorp met de oorspronkelijke bewoners en opeens kwamen wij te wonen tussen mensen uit de grote steden zoals Rotterdam en Den Haag. Hun kinderen gingen niet meer vanzelfsprekend naar de jongensschool om de hoek of de meisjesschool van de Zusters van Liefde. Ook hun kerk was niet meer altijd de Willibrorduskerk. Ik realiseerde me toen pas echt dat de wereld groter was dan het dorp waar ik woonde.”

Volgens Werter vertrokken veel militairen in de jaren zestig weer uit Zeelst. ,,Mijn vader heeft toen nog een aantal huizen opgekocht. Destijds voor 10.000 gulden en dat was zelfs in die tijd niet veel. Die verkocht hij dan weer met een beetje winst aan een nieuwe generatie jonge Zeelsternaren.”

Afgebroken

De woningen uit 1956 staan er vandaag de dag nog steeds. Alleen het hoekhuis met het schuine dak op de foto is weg, zo weet lezer Pim Aartsen. ,,Dat stond naast basisschool Zeelsterhof en is afgebroken voor een uitbreiding van deze school.”