Wie is de baas in het stadhuis van Eindhoven?

Wie is er de baas in het stadhuis? De gemeenteraad, want die controleert als een soort van raad van toezicht de handel en wandel van het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders.

En wie gaat er over de centen? Ook de raad of toch het college van B en W? Daarover lopen in de Eindhovense politiek de meningen vooralsnog fors uiteen. Want als het aan de Eindhovense wethouders ligt, komt het mandaat voor het aanbrengen van wijzigingen in de begroting straks geheel en al bij hen te liggen. Nu moet elke begrotingswijziging waarbij het gaat om een bedrag van een half miljoen euro of meer door het college aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Maar van die bepaling wil het college af, omdat dat voor veel extra en onnodig werk zorgt, blijkt uit de woorden van de wethouder van financiën, Marcel Oosterveer (VVD).

,,Alle voorstellen voor begrotingswijzigingen die het gevolg zijn van een beleidswijziging of die politiek gevoelig liggen, sturen we sowieso naar de gemeenteraad'', aldus Oosterveer. ,,De raadsfracties hoeven echt niet bang te zijn dat ze buitenspel komen te staan. Maar het gaat misschien om wel meer dan 75 tot 100 dossiers die we dan jaarlijks niet meer naar de raad hoeven te sturen. Het scheelt echt gewoon heel veel werk voor iedereen."

Pertinent oneens

Drie van de vier Eindhovense coalitiepartijen - CDA, PvdA en GroenLinks - zijn het daar pertinent mee oneens. Ze krijgen bijval van SP, D66 en schoorvoetend ook de vierde coalitiepartij. Zij vrezen namelijk dat ze zo de grip op de begroting en het overzicht op de financiële huishouding kwijtraken.

Ze willen dat er sprake blijft van een ondergrens met een bedrag waarboven alle wijzigingen automatisch naar de raad gaan. Wel lopen de meningen uiteen over de hoogte van dat bedrag, gesproken wordt over een half miljoen, een miljoen of mogelijk zelfs twee miljoen euro.

Aanleiding voor het voorstel zijn de nieuwe financiële spelregels die college en gemeenteraad gaan vaststellen. Met die nieuwe regels moet de Eindhovense politiek meer grip krijgen op de bijna 900 miljoen euro die op het stadhuis jaarlijks rond gaat. Daarmee willen college en gemeenteraad voorkomen dat ze opnieuw voor verrassingen komen te staan zoals het plotseling opgedoken tekort van vele tientallen miljoenen op het sociaal domein.

Willens en wetens

Daarnaast spreken college en raad in die regels opnieuw af dat er op het stadhuis een spaarpotje moet zijn van tien procent van het begrotingsbedrag om eventuele tegenvallers mee op te vangen, het zogenoemde weerstandsvermogen.