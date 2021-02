Wie is de drugsdealer en wie is de klant? Of is alles gewoon wat het lijkt?

De politie zag in oktober 2019 laat op de avond een fietser aan het autoportier van een Eindhovenaar (25) hangen. Toen ze er op af liepen lagen er opeens bolletjes cocaine en heroine op straat. Er lag een knuppel in de wagen, en een jas met een stevig mes in de zak. Maar die waren niet van hem, zei hij. Geen idee hoe ze er inkwamen.

Precies wat hij lijkt

Volgens officier Mijke van der Linden is deze zaak precies wat hij lijkt: die van een straatdealer. De verdachte zegt dat hij klant is en de ander de dealer, maar de politie kent beiden in tegengestelde rollen. De 'dealer’ had geen geld op zak en bijna geen drugs, maar de verdachte heeft nogal wat biljetten op zak en in zijn auto, met tien simkaartjes, drie gsms en allerlei slagwapens.