Wie kreeg er in 1956 een door Coppelmans gebouwde nieuwe woning in Zeelst?

EINDHOVEN - Met het doorknippen van een lint werd deze woonwijk met zeventig woningen in Zeelst in 1956 officieel geopend. De staatssecretaris was erbij en de woningen waren gebouwd door bouwbedrijf Coppelmans. Wie weet er meer over deze foto? Wie ging destijds in de huizen wonen, en staan ze er nog steeds? Laat het weten via d.hoekstra@ed.nl. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.

Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via d.hoekstra@ed.nl.

Volledig scherm Sportzaak Van Kooijk aan de Matildelaan in Eindhoven in 1956 © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Samen zijn ze goed voor 81 interlands, maar een vetpot was het voetbal in de jaren 50 allerminst. Jan Notermans, Cor van der Hart en Bram Appel waren dan ook maar wat blij toen ze in oktober 1955 een paar nieuwe voetbalschoenen mochten uitzoeken bij sportzaak Van Kooijk aan de Mathildelaan in Eindhoven.

Importeur voor Adidas

Lezeres Jet van Gestel-Verjans (82) werkte destijds als 15-jarig meisje bij Van Kooijk. ,,Eigenaar Joop (links op de foto) was de eerste importeur van Adidas en Puma voetbalschoenen. De spelers van het Nederlands Elftal kregen de eerste keus. Het was een hele revolutie want de gangbare voetbalschoenen waren zware lompe onbuigbare exemplaren. En toen waren daar opeens de schoenen van Adidas en Puma. Soepel leer en met afschroefbare noppen.’’

Een piepklein winkeltje, zo herinnert Van Gestel zich de sportzaak. ,,Met een paar klanten stond het er al goed vol, maar ze hadden wel een enorm assortiment. Voetbalshirts, -broeken en -sokken van alle clubs uit de regio maar ook tennisspullen, rugzakken en ski’s. Nieuwe spullen werden gebracht per paard en wagen van Van Gendt en Loos. Ik weet nog dat het paard altijd weigerde door te lopen tot Joop een paar suikerklontjes had gegeven.’’

In film van Steven Spielberg

Achter dezelfde Joop schuilt ook een heel ander verhaal, want de Eindhovenaar speelde een belangrijke rol bij de bevrijding van Eindhoven in 1944. Een verhaal dat in 2001 zelfs verfilmd werd in Steven Spielbergs serie Band of Brothers. In de oorlog had Van Kooijk ook al een sportzaak en kreeg daar veel Duitsers over de vloer. Die ontfutselde hij de nodige informatie.

Toen de Amerikanen in september in Son landden, was Van Kooijk goed op de hoogte van de Duitse posities in en om de stad. Hij wees de Amerikanen de kortste weg naar het vliegveld en de beste manier om het station te benaderen bijvoorbeeld. De Amerikaanse luitenant Edward Shames verklaarde later dat daardoor veel Amerikaanse levens zijn gespaard en zelfs president Harry Truman bedankte hem voor zijn diensten.

Naar Amerika

In Nederland miste Van Kooijk de erkenning voor zijn werk in het verzet. In 1968 vertrok hij mede daarom naar Amerika waar hij bekendstaat onder de naam John van Kooyk. In 1995 overleed hij op 86-jarige leeftijd. Zijn as is bijgezet in het familiegraf op begraafplaats De Oude Toren in Eindhoven.

Volledig scherm De ingebruikname van zeventig woningen in Zeelst, gebouwd door bouwbedrijf Coppelmans. © Frans van Mierlo

